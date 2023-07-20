Süper model Gigi Hadid'den uyuşturucu skandalı! Özgürlüğü bin dolara patladı





DENİZ KIZI!

Hem aşkta hem de işte kazanan şanslı ünlülerden Pınar Deniz'in şu sıralar keyfine diyecek yok. İlk olarak kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya'ya gitmişti. Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan yeni kareler geldi. Siyah bikinisiyle poz veren Deniz, "Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.