Süper model Gigi Hadid'den uyuşturucu skandalı! Özgürlüğü bin dolara patladı

Arkadaşlarıyla tatile giden Gigi Hadid, Cayman Adaları'nda tutuklandı. Tutuklanma gerekçesinin Hadid'in bavulunda uyuşturucu madde bulunması olduğu belirtildi. Tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.
ARKADAŞ KURBANI!
Ayrıca iddiaya göre, güzel modelin tatile beraber gittiği arkadaşlarından biriyle tartıştığı ve arkadaşının Hadid'i şikayet etmesiyle tutuklandığı da öne sürüldü. Ünlü model yaşanan bu olay sonrasında Instagram'dan, "Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir" notunu düşerek, yaşadığı kötü tecrübeyi geride bıraktığı mesajını verdi.
COŞKULU GALA
Yönetmen koltuğunu Metin Kuru'nun oturduğu, korku serisinin ikincisi olan "Mür-ü Musallat- Yasak Düğün" filminin galası önceki akşam Şişli'de yapıldı. Üç kuşak öncesinden ailesine musallat olmuş cin sebebiyle evlenmemesi gereken Nilgün'ün hikayesini anlatan film, yarın vizyona girecek.