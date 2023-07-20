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    Süper model Gigi Hadid'den uyuşturucu skandalı! Özgürlüğü bin dolara patladı

    Gigi Hadid'in arkadaşıyla gittiği tatil skandal olayla bitti. Bavulunda uyuşturucu madde bulununca gözaltına alınan süper modelin, siciline bir şey işlenmedi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Temmuz saklambaç haberleri...

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    Ne oldu gigim!

    Arkadaşlarıyla tatile giden Gigi Hadid, Cayman Adaları'nda tutuklandı. Tutuklanma gerekçesinin Hadid'in bavulunda uyuşturucu madde bulunması olduğu belirtildi. Tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

    ARKADAŞ KURBANI!
    Ayrıca iddiaya göre, güzel modelin tatile beraber gittiği arkadaşlarından biriyle tartıştığı ve arkadaşının Hadid'i şikayet etmesiyle tutuklandığı da öne sürüldü. Ünlü model yaşanan bu olay sonrasında Instagram'dan, "Sonu iyi biten tüm şeyler iyidir" notunu düşerek, yaşadığı kötü tecrübeyi geride bıraktığı mesajını verdi.



    COŞKULU GALA
    Yönetmen koltuğunu Metin Kuru'nun oturduğu, korku serisinin ikincisi olan "Mür-ü Musallat- Yasak Düğün" filminin galası önceki akşam Şişli'de yapıldı. Üç kuşak öncesinden ailesine musallat olmuş cin sebebiyle evlenmemesi gereken Nilgün'ün hikayesini anlatan film, yarın vizyona girecek.



        YILDIZLI ÖVGÜ!
        Yener Çevik önceki gün eşi Seçil Safir Çevik ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Çevik, "Çok heyecanlıyım, Türkiye'nin en önemli söz yazarı, bestecisi ve sanatçısı Yıldız Tilbe ile olan 'Öyle Kal' adlı şarkımızı sevenlerimle buluşturdum. Tilbe'nin kendi tarzı ve rap birleşince harika bir parça oldu" dedi.



        DEMİR LADY
        Betül Demir, konser ve stüdyo çalışmalarına mini bir tatil arası vererek soluğu Bodrum'da aldı. Bunaltıcı sıcaklardan kaçarak soluğu Ege'nin mavi sularında alan Demir, denize girdiği sırada tanıştığı minik hayranı ile denizde uzunca bir sohbete daldı. Kahkahaları plaja kadar ulaşan güzel sanatçı, kusursuz fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        DENİZ KIZI!
        Hem aşkta hem de işte kazanan şanslı ünlülerden Pınar Deniz'in şu sıralar keyfine diyecek yok. İlk olarak kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya'ya gitmişti. Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan yeni kareler geldi. Siyah bikinisiyle poz veren Deniz, "Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



            KEYİFLİ ANLAR
            Özlem Yıldız, önceki gün oğlu Demir Serter ile birlikte Bodrum'daki bir beachte görüntülendi. Anne-oğul denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneşin ve denizin keyfini çıkartı Annesi Özlem Yıldız'ı omuzuna alarak denize atan Demir'in, keyfi ise bir hayli yerindeydi.



            SERİYE DEVAM
            Tüm Türkiye'de seyircisiyle buluşan Edis, en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla Bursa'da konser verdi. Günler öncesinde tükenen biletleriyle Bursalı hayranlarının büyük bir ilgi gösterdiği konserde ünlü yıldız, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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            Haberler Saklambaç Süper model Gigi Hadid'den uyuşturucu skandalı! Özgürlüğü bin dolara patladı
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