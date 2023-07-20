Acılarına teselliyi ailede buldular! İşte ünlü isimlerin o paylaşımları

BABASININ YANINA KOŞTU!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Düvenci, boşanma sonrası kafasını dağıtmak için soluğu ailesinin yanında aldı. Ünlü oyuncu, 'İyileştiğin anları unutma...' notuyla babasıyla paylaşım yaptı. Şakrak ise ayrılık sonrası tatile çıkmıştı. Ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu yeğenleriyle verdiği poza "Biz de kız dayıya benzer" notunu yazdı.