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    Acılarına teselliyi ailede buldular! İşte ünlü isimlerin o paylaşımları

    Ayrılıkların ve boşanmaların arttığı şu günlerde ünlü isimler acısını hafifletmek için soluğu ailesinin yanında aldı. Kimi annesine koştu, kimi babasına sarıldı. Kimi teselliyi çocuklarında buldu, kimi de “İyileşiyorum” mesajı verdi

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    Teselliyi ailede buldular!

    Ünlüler ayrılık ve boşanma sonrası moral depolamak için soluğu ailelerinin yanında aldı.

    Ünlü oyuncular, aileleri ile vakit geçirip sosyal medyadan paylaşım yaptı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört aydır süren ilişkisi sona erdi. Deniz ilişkisi biter bitmez soluğu ailesinin yanında aldı. Instagram hesabından babasıyla hikaye paylayan güzel oyuncu, "Baba Deniz" notunu düştü.

    BABASININ YANINA KOŞTU!
    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Düvenci, boşanma sonrası kafasını dağıtmak için soluğu ailesinin yanında aldı. Ünlü oyuncu, 'İyileştiğin anları unutma...' notuyla babasıyla paylaşım yaptı. Şakrak ise ayrılık sonrası tatile çıkmıştı. Ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu yeğenleriyle verdiği poza "Biz de kız dayıya benzer" notunu yazdı.

        İMALI PAYLAŞIM!
        İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çiftinden düğün haberi beklerken ayrılık haberi gelmişti. Ayrılık sonrası kızıyla vakit geçiren Hacıoğlu, Instagram'dan kızıyla paylaştığı poza, 'Nokta' notunu düştü.

        Gürbüz de ayrılık sonrası ailesinin yanına koştu.

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        Haberler Saklambaç Acılarına teselliyi ailede buldular! İşte ünlü isimlerin o paylaşımları
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