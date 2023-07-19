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    Sitare Akbaş'dan Karavanla Avrupa turu! Güzel oyuncu o anlarını paylaştı...

    Sitare Akbaş, karavanla İsviçre Alp Dağları ve İtalya Como Gölü’nde kamp yaptı. Güzel oyuncu Sitare Akbaş, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı...

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        6 milyon kişiye fark ’zam’anı
        Haberler Saklambaç Sitare Akbaş'dan Karavanla Avrupa turu! Güzel oyuncu o anlarını paylaştı...
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