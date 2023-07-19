Sitare Akbaş'dan Karavanla Avrupa turu! Güzel oyuncu o anlarını paylaştı...

Sitare Akbaş, herkesin hayal kurduğu karavanla Avrupa'yı gezme hayalini gerçekleştirdi.
Bir Youtube programına konuk olan Akbaş, rotasına, Alp Dağları'nın 1800 metre yüksekliğindeki Rigi Kulm bölgesinden başladı.
Sitare Akbaş, herkesin hayal kurduğu karavanla Avrupa'yı gezme hayalini gerçekleştirdi.
Bir Youtube programına konuk olan Akbaş, rotasına, Alp Dağları'nın 1800 metre yüksekliğindeki Rigi Kulm bölgesinden başladı.
Akbaş, çekimlerin de yapıldığı 17 gün süren geziden oyuncu arkadaşı Elçin Afacan ile eğlenceli kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.