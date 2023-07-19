Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den aşk dolu pozlar! Büyük beğeni topladı....

SHAKİRA'YA RAKİP OLDU!

Manken Gizem Özdilli, iş görüşmesi için geldiği Alaçatı'da görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdilli, Dr. Mehmet Öz'ün bir röportajını okuduktan sonra poposunu kaldırmaya karar verdiğini söyledi. Ünlü manken, "Dr. Mehmet Öz'ün bir röportajını okuduktan sonra popomu kaldırmaya karar verdim. Hiç kimyasal enjekte edilmeden 25 günde 3 seansla popomu kaldırdım" dedi.



MODAYA UYDU

Dünyada trend olan dolgun ve çıkık popo modasına uyan Özdilli, kendisini yerli Shakira olarak ilan etti. Özdilli, "Ameliyatsız yağları kasa dönüştüren karın, popo ve çatlak üzerinde etkili olan cihazın Türkiye'de olduğunu öğrenince modaya uymaya karar verdim. Yerli Shakira artık benim" şeklinde konuştu. (Ercan AKGÜN)



ZAMANI GERİ ALDI

Gülben Ergen ara vermeden konserlerine devam ediyor. Ergen, önceki akşam bir kez daha Kıbrıs'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Gülben Ergen fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Üç çocuk annesi olan Ergen, ilk doğum öncesi kilosuna döndü. Konserde rahmetli Nur Yerlitaş'ın kendisine 15 yıl önce diktiği elbiseyi giyen Gülben Ergen adeta zamanı geri aldı.



SIRRINI AÇIKLADI!

İncecik görüntüsünü disiplinli bir diyet uygulamaya borçlu olan Gülben Ergen sırrını verdi. Ergen "Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var" dedi.