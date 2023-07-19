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    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den aşk dolu pozlar! Büyük beğeni topladı....

    Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile aşk tazelemek için Amerika'ya gitti. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sayan, paylaştığı fotoğraflara "Sevgilim" notunu düştü. Sayan’ın aşk dolu karelerine yorum ve beğeni yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Mutluluğun karesi!

    Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

    Mutlu bir evlilik süren Sayan, şu sıralar eşiyle aşk tazelemek için Amerika'ya gitti. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sayan, paylaştığı fotoğraflara "Sevgilim" notunu düştü.



    DEMO YAĞMURU
    İrem Derici, 10 yıllık profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmış, bir prodüktör olarak müzik piyasasında yerini almaya hazırlandığını açıklamıştı. Derici, "Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve yayınlayacağız" demişti. Bunun üzerine Derici'nin e-mail adresi ve sosyal medya hesaplarının posta kutuları başvurularla doldu taştı. 2 binin üzerinde şarkıcı adayı, kaydettikleri şarkıların demolarını gönderdi.



        YOĞUN TEMPO
        Yaz aylarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cerem Onurluer önceki akşam Türkbükü'nde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onurluer, yaz sonu yeni bir single çıkaracağının müjdesini verdi. Şarkıcı, yoğun bir konser maratonunda olduğunu dile getirirken, "Bu yıl Bodrum çok farklı... Biraz yoğun ama sevenlerimle bir arada olmak güzel" dedi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        KENAN ŞOV YAPTI
        Geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne alan Kenan Doğulu'yu binlerce hayranı yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı, muhteşem bir sahne şovuna imza attı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce seveni ile birlikte seslendiren Doğulu, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Doğulu, 21 Temmuz'da Ankara'da, 27 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.



        GÖNÜLLERİ FETHETTİ
        Besteleri ve kendine has yorumuyla gönüllerde taht kuran Ahmet Şafak, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya geldi. 'Adam Gibi' şarkısıyla konserine start veren ünlü sanatçı, sesiyle kendine hayran bıraktı. İstanbullu hayranlarıyla hasret gideren Şafak, "Sizlerin güzel huzurundayım. Sesimi sesinize ekleyerek şarkılarımızı söyleyeceğiz. Bu aile tablosunda olmak çok güzel..." dedi.



            MUTLU SON
            Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünya evine girdi Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı. Çağla Gizem Şahin Vakko marka gelinlik tercih ederken, Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.

            SHAKİRA'YA RAKİP OLDU!
            Manken Gizem Özdilli, iş görüşmesi için geldiği Alaçatı'da görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdilli, Dr. Mehmet Öz'ün bir röportajını okuduktan sonra poposunu kaldırmaya karar verdiğini söyledi. Ünlü manken, "Dr. Mehmet Öz'ün bir röportajını okuduktan sonra popomu kaldırmaya karar verdim. Hiç kimyasal enjekte edilmeden 25 günde 3 seansla popomu kaldırdım" dedi.

            MODAYA UYDU
            Dünyada trend olan dolgun ve çıkık popo modasına uyan Özdilli, kendisini yerli Shakira olarak ilan etti. Özdilli, "Ameliyatsız yağları kasa dönüştüren karın, popo ve çatlak üzerinde etkili olan cihazın Türkiye'de olduğunu öğrenince modaya uymaya karar verdim. Yerli Shakira artık benim" şeklinde konuştu. (Ercan AKGÜN)

            ZAMANI GERİ ALDI
            Gülben Ergen ara vermeden konserlerine devam ediyor. Ergen, önceki akşam bir kez daha Kıbrıs'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Gülben Ergen fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Üç çocuk annesi olan Ergen, ilk doğum öncesi kilosuna döndü. Konserde rahmetli Nur Yerlitaş'ın kendisine 15 yıl önce diktiği elbiseyi giyen Gülben Ergen adeta zamanı geri aldı.

            SIRRINI AÇIKLADI!
            İncecik görüntüsünü disiplinli bir diyet uygulamaya borçlu olan Gülben Ergen sırrını verdi. Ergen "Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var" dedi.



            TEK BAŞINA TATİL!
            Güzel oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, önceki gün Bodrum'da bir beachte görüntülendi. Tatile yalnız başına gelen Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu'nun yoğunluğundan dolayı henüz birlikte tatil yapamadıklarını söyledi. Bol bol güneşlenen Sertel, daha sonra kendisini Ege'nin mavi sularına bıraktı. Herkesin yalnız tatil yapmaya ihtiyacı var diyen Sertel, "Bu sene hem bedenen hem de ruhen çok yoruldum. Tek başıma kaçtım" dedi.



                BEYAZ MELEK
                Sahnedeki danslarıyla ve giydiği kıyafetleriyle adından söz ettiren Ajda Pekkan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Tekne tatili yapan 77 yaşındaki Pekkan, sosyal medya hesabından tatil karesini paylaştı. Pekkan, beyaz mayosuyla yayınladığı karesine "Bir tik tatil öyleyse" notu düştü. Süperstar'ın fotoğraflarına kalp ve alev emojili yorumlar geldi.



                YELKENLER FORA
                Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tekne turuna çıktı. Kuzey Amerika'da sosyal sorumluluk projesi için 2 haftada 7 şehri ziyaret eden ünlü oyuncu, yorgunluğunu deniz tatiliyle attı. Yoğun kariyer yolculuğunda ailesine de zaman ayıran ve eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir yuvası olan Düzyatan, "Çalışmayı çok seviyorum ancak bu yoğun iş temposunun içinde en çok özlediğim şey ailemle baş başa vakit geçirmek oluyor" dedi.



                AYRILIĞIN ARDINDAN
                2015 yılında evlenen ve Ali adında bir çocukları bulunan oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci çifti, 10 Temmuz'da tek celsede boşandı. Düvenci, geçtiğimiz günlerde kız arkadaş grubuyla tatile çıktı. Instagram hesabından tatil paylaşımları yapan ünlü isim, kahverengi bikinisiyle verdiği pozu da yayınlayarak "İyileştiğin anları unutma" notunu düştü.



                    KÖPEĞİ İLE ALIŞVERİŞTE!
                    Oyuncu Ceren Moray, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncuya, yakın bir arkadaşı da eşlik etti. Moray, "Şu sıralar İstanbul'dayım ve dinleniyorum. Yakın zamanda sete çıkacağız" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    ALKIŞ TOPLADI!
                    O Ses Türkiye'de "Soğuk Odalar" şarkısıyla adından oldukça söz ettiren genç şarkıcı Rana, Bodrum'da sahne aldı. Yarışmada söylediği şarkıyla sahneye çıkan güzel şarkıcı, canlı performansıyla büyük alkış topladı. Söylediği şarkılarla konuklara eğlenceli bir Bodrum gecesi yaşattı.

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                    6 milyon kişiye fark ’zam’anı
                    Haberler Saklambaç Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den aşk dolu pozlar! Büyük beğeni topladı....
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