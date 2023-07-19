Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den aşk dolu pozlar! Büyük beğeni topladı....

Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu bir evlilik süren Sayan, şu sıralar eşiyle aşk tazelemek için Amerika'ya gitti. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sayan, paylaştığı fotoğraflara "Sevgilim" notunu düştü.
DEMO YAĞMURU
İrem Derici, 10 yıllık profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmış, bir prodüktör olarak müzik piyasasında yerini almaya hazırlandığını açıklamıştı. Derici, "Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve yayınlayacağız" demişti. Bunun üzerine Derici'nin e-mail adresi ve sosyal medya hesaplarının posta kutuları başvurularla doldu taştı. 2 binin üzerinde şarkıcı adayı, kaydettikleri şarkıların demolarını gönderdi.