Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan aşkı tam gaz sürüyor! Ünlü çift partide sarmaş dolaş eğlendi...

AŞK BACAYI SARDI!

Hatta iddialara göre geçtiğimiz ay Ulusoy ve Sükan Marmaris'te kısa süreli bir tatil yapmıştı. Aşklarını gizli yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'da gerçekleşen bir partiye katıldı. Burada sürekli yan yana olan ikili, gece boyunca eğlendi.