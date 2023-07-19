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    Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan aşkı tam gaz sürüyor! Ünlü çift partide sarmaş dolaş eğlendi...

    Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ilişkisi tam gaz devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris’e tatile gittikleri iddia edilen çift, geçtiğimiz gün bir partiye katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen çift, gece boyunca birbirinden ayrılmadı.

    Aşkın der’ece’si artıyor

    Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu. Ece Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, yakışıklı oyuncunun da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirmişti.

    Birlikte rol aldıkları dizinin ardından çok sık bir araya gelen ikili, geçtiğimiz Nisan ayında Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlenmişti. Aşk iddialarının iyice yükseldiği gecede ikiliye, Rıza Kocaoğlu ve Bensu Soral da eşlik etmişti.

    AŞK BACAYI SARDI!
    Hatta iddialara göre geçtiğimiz ay Ulusoy ve Sükan Marmaris'te kısa süreli bir tatil yapmıştı. Aşklarını gizli yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'da gerçekleşen bir partiye katıldı. Burada sürekli yan yana olan ikili, gece boyunca eğlendi.

        Samimi tavırlar sergileyen Ulusoy ve Sükan, fotoğrafçı Mert Alaş'ın Instagram'daki paylaşımlarında da boy gösterdi. Alaş'ın paylaşımında Ulusoy'un hemen yanı başında olan Sükan, aşk iddialarını da ayyuka çıkardı.

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        6 milyon kişiye fark ’zam’anı
        Haberler Saklambaç Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan aşkı tam gaz sürüyor! Ünlü çift partide sarmaş dolaş eğlendi...
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