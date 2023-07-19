Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan aşkı tam gaz sürüyor! Ünlü çift partide sarmaş dolaş eğlendi...

Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu. Ece Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, yakışıklı oyuncunun da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirmişti.
Birlikte rol aldıkları dizinin ardından çok sık bir araya gelen ikili, geçtiğimiz Nisan ayında Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlenmişti. Aşk iddialarının iyice yükseldiği gecede ikiliye, Rıza Kocaoğlu ve Bensu Soral da eşlik etmişti.