Ünlü çiftten kötü haber! Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen’in 1 senelik evlilikleri tek celsede sona erdi...

Mutlulukları kısa süren çift, boşanmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ün, ayrılığın ardından Instagram hesabından Boğaç Ergezen ile olan tüm fotoğrafları sildi.

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