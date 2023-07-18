Ünlü çiftten kötü haber! Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen’in 1 senelik evlilikleri tek celsede sona erdi...

Güzel oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti. 16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çiftten, kötü haber geldi.
Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Ün ve Ergezen, krizi aşamadı. İkili çözümü yollarını ayırmada buldu.
VELAYET ANNEYE VERİLDİ!
Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çiftin, Su Diana adını verdikleri kızlarının velayeti, anne Yağmur Ün'e verildi.