Şeri Shahnavaz çapkınlık turunda! Ünlü iş insanı gizemli güzelle fena yakalandı...

Çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen iş insanı Şeri Shahnavaz, önceki gece Bebek'te bir mekanda genç bir güzelle birlikteydi.
Sarışın güzelle sohbet ettiği sırada flaşların patlamasıyla şok yaşayan iş insanı, görüntü vermemek için masanın altına doğru eğildi. Uzun bir süre masanın altında bekleyen Shahnavaz, çareyi yanındaki sarışın güzeli göndermekte buldu.
KAÇACAK YER ARADI!
Masasındaki başka bir kadınla oturmaya devam eden iş insanı, ikinci kez patlayan flaşlar karşısında yine masa altına saklanarak ortaya komik görüntüler ortaya çıkardı. Birlikte görüntülendiği sarışın güzel ile arasında baya bir yaş farkı olduğu görülen Shahnavaz, gazetecilerin gitmediğini fark edince çareyi gizemli kadını orada bırakarak mekandan kaçarcasına oradan ayrıldı.