Şeri Shahnavaz çapkınlık turunda! Ünlü iş insanı gizemli güzelle fena yakalandı...

KAÇACAK YER ARADI!

Masasındaki başka bir kadınla oturmaya devam eden iş insanı, ikinci kez patlayan flaşlar karşısında yine masa altına saklanarak ortaya komik görüntüler ortaya çıkardı. Birlikte görüntülendiği sarışın güzel ile arasında baya bir yaş farkı olduğu görülen Shahnavaz, gazetecilerin gitmediğini fark edince çareyi gizemli kadını orada bırakarak mekandan kaçarcasına oradan ayrıldı.

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