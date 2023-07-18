Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı: Meğerse...

AŞK ÇIKMAZA GİRDİ!

Güzel gelişmelerin beklendiği aşkta, maalesef kötü haber gelmiş ve çift ayrılık kararı almıştı. Hatta Aslıhan Gürbüz, Hacıoğlu ile olan fotoğraflarını Instagram'dan silip, ünlü oyuncuyu engellemişti. Hacıoğlu ise kendi hesabındaki fotoğrafları bir süre bekledikten sonra kaldırmıştı.

Herkes mutlu giden birlikteliğin neden bittiğini merak ediyordu. İddialara göre hiç evlilik yapmayan ve evlenmeyi çok isteyen Gürbüz, sevgilisi üzerinde baskı kurdu. Ancak başından iki evlilik geçen Hacıoğlu'nun evliliğe yanaşmaması ve istememesi ayrılığı da beraberinde getirdi.