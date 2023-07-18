Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı: Meğerse...

    Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’nun ayrılık nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, evlenmek için Hacıoğlu’na baskı yapan Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi...

    Evlilik baskısı ayrılık getirdi!

    Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, her fırsatta mutluluklarını gözler önüne seriyordu.

    Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de çok konuşuluyordu.

    AŞK ÇIKMAZA GİRDİ!
    Güzel gelişmelerin beklendiği aşkta, maalesef kötü haber gelmiş ve çift ayrılık kararı almıştı. Hatta Aslıhan Gürbüz, Hacıoğlu ile olan fotoğraflarını Instagram'dan silip, ünlü oyuncuyu engellemişti. Hacıoğlu ise kendi hesabındaki fotoğrafları bir süre bekledikten sonra kaldırmıştı.

    Herkes mutlu giden birlikteliğin neden bittiğini merak ediyordu. İddialara göre hiç evlilik yapmayan ve evlenmeyi çok isteyen Gürbüz, sevgilisi üzerinde baskı kurdu. Ancak başından iki evlilik geçen Hacıoğlu'nun evliliğe yanaşmaması ve istememesi ayrılığı da beraberinde getirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Saklambaç Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı çıkmaza girdi! Ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı: Meğerse...
        loading
        SON DAKİKA