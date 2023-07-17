Ünlü şarkıcı Emrah 15 yıl sonra sahnede sevenleriyle bir araya geldi!

Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı. Kıbrıs'ta uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.
Kostümü ile ilgili ise, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi. Ayrıca ünlü şarkıcı, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu... Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu 'ne zaman sahneye çıkacaksınız?' diye bugüne nasip oldu" diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.
ANA YÜREĞİ!
Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi. Gurdikyan için Miss Turkey, Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Harikaydın Selin! Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilirken ünlü isme bir moral mesajı da annesinden geldi. Anne Erberk, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim" dedi.
İNZİVAYA ÇEKİLDİ!
Uzun yıllardır aşk yaşadığı Onur Ünlü'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Hazar Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açmıştı. Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği bir röportajda, "Pek dışarı çıkmıyorum çok az insanla görüşüyorum. Tek başınalıktan mutluyum" sözleriyle şaşırttı.
YEMEK ŞIKLIĞI!
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, akşam yemeği için giyindiği elbisesiyle göz doldurdu. Fit görüntüsüyle göz kamaştıran Özilhan, deniz kenarında poz vermeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Özilhan, takipçilerinden tam not aldı.