Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ünlü şarkıcı Emrah 15 yıl sonra sahnede sevenleriyle bir araya geldi!

    En son 2008 yılında sahneye çıkan Emrah, yıllar sonra sevenleriyle buluştu. Oldukça heyecanlı olan şarkıcı, “Kısmet bugüneymiş” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    15 yıl sonra sahnede

    Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı. Kıbrıs'ta uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

    Kostümü ile ilgili ise, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi. Ayrıca ünlü şarkıcı, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu... Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu 'ne zaman sahneye çıkacaksınız?' diye bugüne nasip oldu" diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.

    ANA YÜREĞİ!
    Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi. Gurdikyan için Miss Turkey, Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Harikaydın Selin! Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilirken ünlü isme bir moral mesajı da annesinden geldi. Anne Erberk, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim" dedi.



    İNZİVAYA ÇEKİLDİ!
    Uzun yıllardır aşk yaşadığı Onur Ünlü'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Hazar Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açmıştı. Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği bir röportajda, "Pek dışarı çıkmıyorum çok az insanla görüşüyorum. Tek başınalıktan mutluyum" sözleriyle şaşırttı.



    YEMEK ŞIKLIĞI!
    Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, akşam yemeği için giyindiği elbisesiyle göz doldurdu. Fit görüntüsüyle göz kamaştıran Özilhan, deniz kenarında poz vermeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Özilhan, takipçilerinden tam not aldı.



        BALLI KIZIM
        İrem Derici ve Atakan Işıktutan arasındaki aşk tam gaz devam ediyor. Ünlü çift geçtiğimiz gün plajda aşka geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Derici'yi "Ballı kızım" notunu düşerek etiketleyen Işıktutan'a sevgilisi de "Kuzusu" notunu düşüp kalp emojisi koyarak cevap verdi. Ünlü çiftin bu paylaşımları hayranlarını gülümsetti.



        BODRUMLU GÜLBEN!
        Her yıl olduğu gibi bu yılda tatilde rotasını Bodrum'a çeviren Gülben Ergen, önceki gün Gündoğan'da denize girerken görüntülendi. Güzel şarkıcı, havanın sıcaklığından bunalarak bol bol yüzdü. Güneşlemeyi de ihmal etmeyen Ergen, sonrasında arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti.
        Evren ABDULLAOĞLU



        AİLE SAADETİ
        48 yaşındaki Seray Sever, önceki gün eşi Eray Sümbül ve ikiz bebekleri ile Bodrum'da görüntülendi. Deniz keyfi yapan Sever'in, neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. İkizlerinden biri olan Sofia ile denize giren Sever, dakikalarca suda eğlendi. Diğer kızı Alya uyuduğu için gelemeyen eşi Sümbül de sonrasında kendisine eşlik etti.
        Evren ABDULLAOĞLU



            DENİZDE ROMANTİZM
            Her sene Çeşme'de tatil yapan Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, ilçenin serin sularında kavurucu sıcakların acısını çıkardı. Bu yıl Urla'da ev tutan fakat Çeşme'den kopamayan çift, fırsat buldukça denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Çiftlikköy'de bir plaja gelen ikili, denizde romantik anlar sergiledi. Yüzdükten sonra arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü çift, daha sonra Rutkay'ın suyun içinde eşine arkadan sarılmasıyla aşk dolu bir görüntüye imza attı. Kamal, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de denize girerken tişört giymeyi tercih etti.
            Ercan AKGÜN



            DENİZ KIZI!
            Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile evli olan güzel oyuncu Deniz Baysal, sörf yaptığı anları Instagram'dan hesabından paylaştı. Baysal, "O kadar keyif aldım ki... Neden daha önce yapmadığımı sorguladım" diye yazdı. Takipçileri ise güzel oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

            YIKTI GEÇTİ!
            Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin önceki akşam Harbiye'de İstanbullu sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Açılışını uzun yıllar sonra 'Umrumda Değil' şarkısıyla yapan Erçetin, geçmişten günümüze en güzel şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Konserinin sonlarına doğru tempoyu artıran Erçetin, eğlence dolu bir final gerçekleştirdi.



                SICAKKANLI KONSER!
                Türkiye çöl sıcaklarıyla adeta kavruldu. Vatandaşlar çareyi Akdeniz ve Ege'nin serin sularında buldu. Bu bölgelere koştu. Bodrum'da da tatilciler kendilerini beachlere attı. Bir mekanda sahne alan Deha Bilimlier ise, "Bugün 45 derecenin üzerinde sıcak var, şimdi sizi şarkılarımla ben de ısıtacağım. Yüksek derecede hep beraber eğleneceğiz" diyerek hareketli bir gün yaşattı.



                ONLAR İÇİN ÖLÜRÜM!
                İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum sahne aldı. Basın mensupları ile bir araya gelen Tatlıses, "Ben çalışmadan paslanıyorum. İş benim için çok önemli... Benim çocuklarım da öyledir. Şu an yakın çevremde bulunan insanlar benim her şeyim. Onlar için ölürüm diyebilirim" dedi. "Yeni bir şarkı çıkaracağım 1 ay içinde sevenlerimle buluşturacağım" diyen İmparator, müjdeli haberi de vermiş oldu.



                ÖZKAN UĞUR'U UNUTMADI!
                Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Altınoluk'ta müzikseverlerle buluştu. Sahneye beyaz kombin ile çıkan Evgin, "Söyle Canım" ve "Rüya" isimli şarkılarının ardından, hava sıcaklığı nedeniyle izleyenlerden izin isteyerek ceketini çıkarttı. Altınoluk konserinde repertuvarına "Güllerin İçinden" isimli MFÖ şarkısını da alan Erol Evgin; "MFÖ Özkan'sız kaldı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun" sözleriyle Özkan Uğur'u andı.

                    SERAP'TAN TEHLİKELİ HAMLE!
                    Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Faruk ve İpek önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken yemeğe dahil olan Serap, tüm seyri değiştirir. Müşterilerin anlaşma yapmak için kendi otellerine davet etmesiyle Serap mutlu olur. Çünkü İpek yapacakları bu seyahate katılmayacaktır. Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

                    BÜYÜK RİSK ALIYOR
                    Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir. Diğer yandan Mete, karısı İpek ile Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayınca kontrolden çıkar ve İpek'i zor duruma sokar. Faruk'la İpek'in yakınlığı en çok da Serap'ı rahatsız ediyordur ve Serap, Naz'ı kullanarak ikisinin arasını açmak için hamlelerine başlar. Fakat Serap daha sonra çok daha tehlikeli bir işe kalkışarak olayı hayati bir noktaya taşıyacaktır.

                    Bİ DÜNYA TASARIM!
                    "Barbie" filminin gösterim tarihine sayılı gün kala gösterişli bir Avrupa prömiyeri yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan yapılan galada şıklık yarışı yaşandı. Galada filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin giydiği kıyafet göğsümüz bir kez daha kabarttı.

                        Ön gösterim gecesinin ikinci yarısında Robbie, Barbie'nin 1962 yılına ait kırmızı elbisesini tercih etti. Robbie'nin giydiği bu elbiseyi ise Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladı. Gecede yalnızca Robbie değil aktris Hari Nef de, Fındıkoğlu'nun tasarladığı bıçak elbiseyi giydi. Lady Gaga'nın geleceğin tasarımcısı dediği Fındıkoğlu'na "Bizi bir kez daha gururlandırdın", "Göğsümüzü kabarttın" gibi yorumlar üst üste geldi.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        • Paylaş
                        • Tweet
                        • Paylaş
                        • Sitene Ekle
                        •  
                        Hatay Belen’de orman yangını!
                        Haberler Saklambaç Ünlü şarkıcı Emrah 15 yıl sonra sahnede sevenleriyle bir araya geldi!
                            loading
                            SON DAKİKA