Ünlü şarkıcı Emrah 15 yıl sonra sahnede sevenleriyle bir araya geldi!

Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez sahne aldı. Kıbrıs'ta uzun yıllar sonra sahne alan Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Kostümü ile ilgili ise, "Uzun zaman sonra sahne alınca çok şık olmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi. Ayrıca ünlü şarkıcı, "15 seneyi aşkın bir süredir sahne almıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değil bu... Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu 'ne zaman sahneye çıkacaksınız?' diye bugüne nasip oldu" diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.

ANA YÜREĞİ!

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi. Gurdikyan için Miss Turkey, Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Harikaydın Selin! Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilirken ünlü isme bir moral mesajı da annesinden geldi. Anne Erberk, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim" dedi.