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    Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisiyle eski aşkı aynı karede! Ayrılık getiren o fotoğraf

    Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu’ndan ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Deniz’in eski sevgilisi Furkan Andıç’la aynı karede poz vermesi ilişkiyi bitirdi.

    Ayrılık karesi

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in meslektaşı ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun, Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile Bodrum'da düzenlenen bir partide objektif karşısına geçmesi ortalığı karıştırdı.



    Çok konuşulan o karenin ardından, Deniz ile Yazıcıoğlu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

    Mutlulukları kısa süren ikili 5 aylık beraberliğin ardından yollarını ayırdı. Dilan Çiçek Deniz, sessizliği bozarak Instagram hesabında göndermeli bir paylaşım yaptı.



    Deniz, sosyal medya hesabıından yaptığı paylaşımda 'Ben Özgürüm' anlamına gelen bir şarkı dinlediği anları paylaştı.

        Dün sosyal medyada gündem olan bu fotoğrafın ardından, Deniz ile Yazıcıoğlu'ndan kafa karıştıran bir hamle geldi. İkili, Instagram'da birbirlerini takipten çıktı. Eski sevgililerden henüz bir açıklama gelmezken, çiftin yakın çevresinden alınan haberler ise ayrıldıkları yönde geldi.



        AYNI EVDE YAŞIYORLARDI
        Sık sık birlikte tatile çıkan ikili, geçtiğimiz haftalarda aynı evde yaşamaya başlamıştı, Hatta "Yakında evlilik tarihini açıklayabilirler" diye iddialar çıksa da, Deniz'in eski sevgiliyle pozu gelecek planlarını da bitirdi.

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