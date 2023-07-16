Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisiyle eski aşkı aynı karede! Ayrılık getiren o fotoğraf

Dün sosyal medyada gündem olan bu fotoğrafın ardından, Deniz ile Yazıcıoğlu'ndan kafa karıştıran bir hamle geldi. İkili, Instagram'da birbirlerini takipten çıktı. Eski sevgililerden henüz bir açıklama gelmezken, çiftin yakın çevresinden alınan haberler ise ayrıldıkları yönde geldi.