Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisiyle eski aşkı aynı karede! Ayrılık getiren o fotoğraf

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in meslektaşı ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun, Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile Bodrum'da düzenlenen bir partide objektif karşısına geçmesi ortalığı karıştırdı.
Çok konuşulan o karenin ardından, Deniz ile Yazıcıoğlu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Mutlulukları kısa süren ikili 5 aylık beraberliğin ardından yollarını ayırdı. Dilan Çiçek Deniz, sessizliği bozarak Instagram hesabında göndermeli bir paylaşım yaptı.
Deniz, sosyal medya hesabıından yaptığı paylaşımda 'Ben Özgürüm' anlamına gelen bir şarkı dinlediği anları paylaştı.