Derin Mermerci'den 'derin' sevgi! Tüm gün denizin tadını çıkardılar

Cemiyet hayatının en tanınmış simalarından Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan, kızları Lal ve Mila tatil için soluğu Fethiye'de aldı.
Lüks bir otelde tatil yapan sevgililer, tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkararak eğlenceli dakikalar geçirdi.
Murat Aslan, denizde ve iskelede çocuklarla şakalaşırken, sevgilisi Derin Mermerci'de bu anları telefonuna kaydetti.
Denizde ve iskeledeki bu şakalaşmalar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Denize girmek yerine, sadece ayaklarını ve saçlarını suya sokan Derin Mermerci, daha sonra annesi Ender Mermerci ve kız kardeşi Tansa Ekşioğlu ile tün gün güneşlenmeyi tercih etti.
İMPARATOR ÇOK MUTLU