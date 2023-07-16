Derin Mermerci'den 'derin' sevgi! Tüm gün denizin tadını çıkardılar





Denizde ve iskeledeki bu şakalaşmalar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.



Denize girmek yerine, sadece ayaklarını ve saçlarını suya sokan Derin Mermerci, daha sonra annesi Ender Mermerci ve kız kardeşi Tansa Ekşioğlu ile tün gün güneşlenmeyi tercih etti.

İMPARATOR ÇOK MUTLU