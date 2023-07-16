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    Derin Mermerci'den 'derin' sevgi! Tüm gün denizin tadını çıkardılar

    Sosyetik güzel Derin Mermerci ile sevgilisi Murat Aslan, Fethiye’de görüntülendi. Derin Mermerci, kızları Lal ve Mila ile eğlenen sevgilisinin o anlarını kameraya aldı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Derin sevgi

    Cemiyet hayatının en tanınmış simalarından Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan, kızları Lal ve Mila tatil için soluğu Fethiye'de aldı.

    Lüks bir otelde tatil yapan sevgililer, tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkararak eğlenceli dakikalar geçirdi.



    Murat Aslan, denizde ve iskelede çocuklarla şakalaşırken, sevgilisi Derin Mermerci'de bu anları telefonuna kaydetti.



    Denizde ve iskeledeki bu şakalaşmalar, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

    Denize girmek yerine, sadece ayaklarını ve saçlarını suya sokan Derin Mermerci, daha sonra annesi Ender Mermerci ve kız kardeşi Tansa Ekşioğlu ile tün gün güneşlenmeyi tercih etti.

    İMPARATOR ÇOK MUTLU



        Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses'i ağırladı. Kuruçeşme seyircisiyle bu sezon ikinci kez buluşan İmparator yine geleneği bozmadı. Boğaz'ın muhteşem atmosferinde kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı bir kez daha hınca hınç doldurdu. Efsane şarkıcı, hayranlarını "Beni çok mutlu ettiniz" dedi.

        BODRUM HATIRASI


        Oyuncu Neslihan Atagül'ün Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün yakın dostu Başak Parlak ile olan renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İki oyuncunun fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

        BOĞAZ HAVASI


        Tatil sonrası soluğu İstanbul'da alan güzel oyuncu Merve Boluğur, İstanbul Boğazı'ndan fotoğraf paylaştı. Birbirinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu ''Boğaz Havası" notunu düştü.

        TATİL DEVAM EDIYOR
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            Haberler Saklambaç Derin Mermerci'den 'derin' sevgi! Tüm gün denizin tadını çıkardılar
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