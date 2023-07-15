Set arası kahve almaya çıkan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a hayranlarından yoğun ilgi!

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, geride bıraktığımız gün Ataşehir'deydi. Görüntülendikleri anlayan ikili gazetecilere, "Kolay gelsin arkadaşlar. Kahve almaya geldik. Şimdi tekrardan sete gidiyoruz" dedi. Kahve alma sırasında kendilerini fark eden hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyerek herkesle fotoğraf çektirdi.
Aydın HAMZA
ARASAM DA AÇMAYIN
Zeynep Bastık, yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Bastık yine ayaklarına gelen yorumlarla adından söz ettirdi. "Ben tatildeyim beni aramayın ararsam da açmayın" notuyla beyaz bikinili pozlarını paylaşan Bastık'ın ayaklarına yine yorum yağdı.
ART ARDA İZLENDİ!
Gökçe'ye büyük sürpriz... Tuttu Fırlattı şarkısı, geçtiğimiz gün sosyal medyada milyonlarca kez dinlendi. Sebebi ise Real Madrid'in TikTok hesabından Arda Güler'in transferini "Tuttu Fırlattı" ile duyurması oldu. Video 2 milyondan fazla izlendi.
MEŞAKATLİ İŞ
Defne Samyeli, önceki gece Bebek'teydi. Aracına yürüyen Samyeli, "Artık yanımdan koşan birilerini görünce önüme geçip beni çekeceğinizi anlıyorum" dedi. "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna Samyeli, "Hazırlamakta olduğum yeni şarkılar var. Ne meşakatli bir işmiş" dedi.
Doğan SAVAŞ