Set arası kahve almaya çıkan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a hayranlarından yoğun ilgi!





HANIMCILIK KAZANDI!

Mustafa Ceceli Batum'da hayranları ile buluştu. Sahnede eşi Selin Ceceli ile ilgili bir anıyı anlatan Ceceli, "Tabii ki evin patronu eşimdir. Ben bir ara saçlarımı boyamıştım, Selin, 'sarı saçlar ile eve almam' demişti. 'Saçlarını siyaha boyat öyle gel' diyordu. Sarı saçı severim ama eşim istemiyor" dedi.