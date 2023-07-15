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    Set arası kahve almaya çıkan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a hayranlarından yoğun ilgi!

    Kahve almaya giden, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın etrafını hayranları sardı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Yoğun ilgi!

    Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, geride bıraktığımız gün Ataşehir'deydi. Görüntülendikleri anlayan ikili gazetecilere, "Kolay gelsin arkadaşlar. Kahve almaya geldik. Şimdi tekrardan sete gidiyoruz" dedi. Kahve alma sırasında kendilerini fark eden hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyerek herkesle fotoğraf çektirdi.
    Aydın HAMZA

    ARASAM DA AÇMAYIN
    Zeynep Bastık, yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Bastık yine ayaklarına gelen yorumlarla adından söz ettirdi. "Ben tatildeyim beni aramayın ararsam da açmayın" notuyla beyaz bikinili pozlarını paylaşan Bastık'ın ayaklarına yine yorum yağdı.



    ART ARDA İZLENDİ!
    Gökçe'ye büyük sürpriz... Tuttu Fırlattı şarkısı, geçtiğimiz gün sosyal medyada milyonlarca kez dinlendi. Sebebi ise Real Madrid'in TikTok hesabından Arda Güler'in transferini "Tuttu Fırlattı" ile duyurması oldu. Video 2 milyondan fazla izlendi.



    MEŞAKATLİ İŞ
    Defne Samyeli, önceki gece Bebek'teydi. Aracına yürüyen Samyeli, "Artık yanımdan koşan birilerini görünce önüme geçip beni çekeceğinizi anlıyorum" dedi. "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna Samyeli, "Hazırlamakta olduğum yeni şarkılar var. Ne meşakatli bir işmiş" dedi.
    Doğan SAVAŞ



        HERKESİ BÜYÜLEDİ
        Funda Arar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda sahne aldı. Arar, 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği şarkılarını coşkuyla seslendirirken, eşsiz performansıyla herkesi büyüledi. Arar, sahnede Özkan Uğur'u da anarak "Ele Güne Karşı" şarkısını beş bin kişi ile seslendirdi.



        GELİN MAAŞIYLA KLİP ÇEKTİ!
        Pınar Soykan, yeni şarkısı "Yoktan Saydım" büyük ilgi gördü. Klibini kayınvalidesinden aldığı parayla çeken Soykan, "Evlendiğim günden beri eşimin annesi bana para gönderir, ben de saygımdan kabul ederim. Arkadaşlarım buna "gelin maaşı" diyorlar. Ben de bu paraları biriktirdim ve klip çektim" dedi.

        AİLE SAADETİ
        İşleri dolayısıyla Bodrum-İstanbul arası mekik dokuyan iş insanı Dinçer Azaphan, eşi Müge Azaphan ve ablası Dilek Azaphan ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde bir restoranda yemek yedi. Ailesiyle birlikte keyifli bir akşam geçiren Azaphan, objektiflere böyle poz verdi.



            HANIMCILIK KAZANDI!
            Mustafa Ceceli Batum'da hayranları ile buluştu. Sahnede eşi Selin Ceceli ile ilgili bir anıyı anlatan Ceceli, "Tabii ki evin patronu eşimdir. Ben bir ara saçlarımı boyamıştım, Selin, 'sarı saçlar ile eve almam' demişti. 'Saçlarını siyaha boyat öyle gel' diyordu. Sarı saçı severim ama eşim istemiyor" dedi.



            SUDA DANS!
            Eğlence dünyasında uzun yıllar yaptığı danslarıyla fırtınalar estiren Didem Kınalı, Çeşme'de bir beachte enerji depoladı. Önümüzdeki günlerde yoğun sahne programlarına başlayacak olan Kınalı, iş trafiği artmadan önce arkadaşıyla birkaç günlüğüne Çeşme'de mola verdi. Mekanda önce güneşlenip sohbet eden ikili, daha sonra yüzmek için ilerledi. Suyun soğuk olması nedeniyle biraz üşüyen Kınalı, denizin içinde bale yapıp ısınmaya çalıştı.
            Ercan AKGÜN



            'ALLAN'EN TATİL!
            Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Çeşme'de yakalandı. Arkadaşlarıyla birlikte bir beache giden çift, önce yemek yedi daha sonra da denize girdi. Uzun muhabbet sırasında kendilerini çeken gazetecileri fark eden Hakko, suda kalarak bir süre çıkmadı. İkili daha sonra duş alıp localarına geçti.
            Ercan AKGÜN



                KIŞA DÜĞÜN VAR
                Sosyetik iş insanı Murat Cevahir, tatil için kısa süreliğine Bodrum'a geldi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Fransız sevgilisiyle aşk yaşayan sosyetik iş insanı önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. İş insanı uzatmalı sevgilisi Nadia Anncer ile bu kış Fransa'da evleneceğini açıkladı.
                Evren Abdullahoğlu



                KONUMUZ: BACAK
                Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir lansmanda, "Mayo ve bikinilerimle herkese meydan okuyacağım" demişti. Özerk, ınstagramdan paylaştığı video ile de "Konuyu da bacakları da uzatmıyoruz" notunu düşerken kime atıfta bulunduğu merak konusu oldu.

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                Balıkesir Belediyesi
                Haberler Saklambaç Set arası kahve almaya çıkan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a hayranlarından yoğun ilgi!
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