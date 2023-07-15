Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Ünlü çiftin...

SÜRPRİZ PARTİ!

Öte yandan Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi. Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Böylece bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.

Ercan AKGÜN

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