Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Ünlü çiftin...

Ezgi Mola geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile apar topar evlenerek herkesi şaşırtmıştı.
Aile arasında düzenlenen nikaha 14 davetlinin katıldığı davette Mola'nın şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin olmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mola, hamile olduğunun müjdesini vermişti.
SÜRPRİZ PARTİ!
Öte yandan Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi. Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Böylece bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.
Ercan AKGÜN