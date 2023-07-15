Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Ünlü çiftin...

    4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile ani bir kararla nikah masasına oturan ve hemen akabinde hamile olduğunu söyleyen Ezgi Mola’nın çocuğunun cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin, erkek bebekleri olacak.

    Bebek ’mola’sı

    Ezgi Mola geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile apar topar evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

    Aile arasında düzenlenen nikaha 14 davetlinin katıldığı davette Mola'nın şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin olmuştu.

    Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mola, hamile olduğunun müjdesini vermişti.

    SÜRPRİZ PARTİ!
    Öte yandan Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi. Çiftin dostları, ''Jr. Mustafa geliyor'' paylaşımları yaptı. Böylece bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belli oldu.
    Ercan AKGÜN

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Saklambaç Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Ünlü çiftin...
        loading
        SON DAKİKA