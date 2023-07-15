Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın sır gibi sakladığı aşk resmiyete döküldü! Toplu çekilen fotoğrafa takipçilerden "Dallas" yorumu

HEPSİ ESKİ SEVGİLİ!

Mert Yazıcıoğlu, Taro Emir, Miray Daner, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat Bodrum'da gerçekleşen bir partiye katıldı. Taro Emir Tekin de etkinlikten kalabalık bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Fotoğraftaki ünlülerin aşk geçmişi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Bu karenin hikayesi ise tam olarak şöyle; Dilan Çiçek Deniz, 2017 yılında Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ve çiftin ilişkisi 1 yıl sürmüştü. Ayrılığın ardından Andıç, Deniz'in yakın arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açtı. Deniz ise İzlandalı Thor ile ilişki yaşadı. Evlilik hazırlığı yapan Deniz'in bu birlikteliği de mutlu sonla bitmedi. Deniz'in yalnızlığı Mert Yazıcıoğlu'nun hayatına girmesiyle son buldu. Dilan Çiçek Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat, eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni aşkı Mert Yazıcıoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar "Dallas gibi kare" yorumları yaptı.