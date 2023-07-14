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    Derya Uluğ nefes kesecek! Yeni albümünde sevgilisi yalnız bırakmadı

    Albümde sevgilisi Asil Gök’le bir de düete yer veren Uluğ, ‘Yansıma’ isimli şarkıyı Gök’le beraber hazırladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Nefes kesecek!

    Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü "Nefes"le müzikseverlerle buluştu.

    Albüm için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Uluğ, "Farklı ama çok tatlı bir heyecan. Albüm çalışmaları ve konser temposu birleşince çok yoğun ve yorucu bir süreç oldu. Emeklerimiz karşılık bulduğunda tüm yorgunluğumuz geçecek" dedi.



    Projenin çıkış parçası, albüme adını veren Nefes oldu. Şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde 75 kişilik dev bir ekiple çekildi.

    DENİZ MESAİSİ!
    Çeşme müdavimi ünlülerin başında gelen Eser ve Berfu Yenenler çifti, aşırı sıcak günleri denizin serinliğinde geçiriyor. Oğulları Kuzey ve Mete ile birlikte bir plaja giden Yenenler ailesi, denize sırayla girip keyfini çıkardı. Denize ilk giren Eser Yenenler, kısa bir süre yüzdükten sonra şezlonga geri döndü.

    Daha sonra çocuklarla birlikte suya giren Berfu Yenenler'in denizden çıkması o kadar da kısa sürmedi.
    Bir saate yakın denizde oğullarıyla vakit geçirip onların oyunlarına eşlik eden anne Yenenler, fırsat buldukça hızlıca yüzüp çocukların yanına geri döndü.



        Denize ilk önce giren büyük oğlu Kuzey (4), bakıcılarının yardımıyla oyun oynarken, suya mesafeli olan kardeşi Mete de (2) annesinin elinden tutarak yürümeyi tercih etti. (Ercan Akgün)

        SOSYETİK KAHRAMAN



        Süreyya Yalçın Bodrum tatiline devam ediyor. Yalçın, eşi Ozan Baran ile denize girmek için Güvercinlik'te bir koy tercih etti. Bir süre sonra yangın olduğunu fark eden sosyetik güzel, derhal olaya müdahale etti. Yalçın, telefonla yardım istedi. Bir süre sonra havadan ve karadan müdahale ederek sosyetik güzelin çağrısına cevap verildi. (Evren Abdullahoğlu)

        GÖNÜLLERİ FETHETTİ!



        Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam Demet Akalın'ı müzikseverlerle buluşturdu. Akalın, tüm konser geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak gönülleri fethetti. "Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı'na gidiyor" dedi.

        ÇOK PROFESYONEL!


            Aslen İzmirli olan ve yaz aylarını Çeşme'de geçiren Efe Adabaş, Ayayorgi Koyu'ndaydı. Yüzmeyi çok seven yakışıklı oyuncu, yaptığı defalarca kez iskeleden denize atlayıp adeta şov yaptı. Taklalar atıp suya dalış yapan Efe, yarım saat kadar bu şekilde atlayarak denizin serinliğiyle buluştu.
            (Ercan Akgün)

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            Haberler Saklambaç Derya Uluğ nefes kesecek! Yeni albümünde sevgilisi yalnız bırakmadı
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