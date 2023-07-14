Derya Uluğ nefes kesecek! Yeni albümünde sevgilisi yalnız bırakmadı

Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü "Nefes"le müzikseverlerle buluştu.



Albüm için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Uluğ, "Farklı ama çok tatlı bir heyecan. Albüm çalışmaları ve konser temposu birleşince çok yoğun ve yorucu bir süreç oldu. Emeklerimiz karşılık bulduğunda tüm yorgunluğumuz geçecek" dedi.