Derya Uluğ nefes kesecek! Yeni albümünde sevgilisi yalnız bırakmadı

Derya Uluğ, kariyerinin ilk solo albümü "Nefes"le müzikseverlerle buluştu.
Albüm için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Uluğ, "Farklı ama çok tatlı bir heyecan. Albüm çalışmaları ve konser temposu birleşince çok yoğun ve yorucu bir süreç oldu. Emeklerimiz karşılık bulduğunda tüm yorgunluğumuz geçecek" dedi.
Projenin çıkış parçası, albüme adını veren Nefes oldu. Şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde 75 kişilik dev bir ekiple çekildi.
DENİZ MESAİSİ!
Çeşme müdavimi ünlülerin başında gelen Eser ve Berfu Yenenler çifti, aşırı sıcak günleri denizin serinliğinde geçiriyor. Oğulları Kuzey ve Mete ile birlikte bir plaja giden Yenenler ailesi, denize sırayla girip keyfini çıkardı. Denize ilk giren Eser Yenenler, kısa bir süre yüzdükten sonra şezlonga geri döndü.
Daha sonra çocuklarla birlikte suya giren Berfu Yenenler'in denizden çıkması o kadar da kısa sürmedi.
Bir saate yakın denizde oğullarıyla vakit geçirip onların oyunlarına eşlik eden anne Yenenler, fırsat buldukça hızlıca yüzüp çocukların yanına geri döndü.