Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşk tatili devam ediyor! El ele tutuşarak...

Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam eden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Alp Navruz, bir beach'te görüntülendi.
Kalabalık arkadaş grubuyla mekana gelen oyuncu çift, şezlongda uzun ve keyifli sohbetin ardından denize girdi.
El ele tutuşarak denize giren Navruz ve Türkoğlu, derinlere açılıp yüzdü.
Bir ara arkadaşlarının köpeğini kucağına alan güzel oyuncu, onu da yüzdürmeye çalıştı. (Ercan AKGÜN)
TERTEMİZ SEVGİ!
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ünlü manken Simge Tertemiz ve iş insanı Ünal Saral, tatili için Çeşme'yi tercih eden isimler arasındaydı. Çeşme'deki bir mekanda düşman çatlatan sevgililer gün boyu denizin keyfini çıkardı. Çift, bu mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaştı. (Evren Abdullahoğlu)
RAHATSIZ EDMEYİN!