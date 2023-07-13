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    Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşk tatili devam ediyor! El ele tutuşarak...

    Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam eden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Alp Navruz, bir beach'te görüntülendi. Yakışıklı oyuncu Navruz'un fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Elde var aşk!

    Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam eden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Alp Navruz, bir beach'te görüntülendi.

    Kalabalık arkadaş grubuyla mekana gelen oyuncu çift, şezlongda uzun ve keyifli sohbetin ardından denize girdi.



    El ele tutuşarak denize giren Navruz ve Türkoğlu, derinlere açılıp yüzdü.

    Bir ara arkadaşlarının köpeğini kucağına alan güzel oyuncu, onu da yüzdürmeye çalıştı. (Ercan AKGÜN)

    TERTEMİZ SEVGİ!



    Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ünlü manken Simge Tertemiz ve iş insanı Ünal Saral, tatili için Çeşme'yi tercih eden isimler arasındaydı. Çeşme'deki bir mekanda düşman çatlatan sevgililer gün boyu denizin keyfini çıkardı. Çift, bu mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaştı. (Evren Abdullahoğlu)

    RAHATSIZ EDMEYİN!



        Darkgame, Romeo Juliet, Enemy Lines, Last Fight gibi önde gelen filmlerde başrol oynayan dünyaca ünlü actor Ed Westwick, tatil için Bodrum'a geldi. Kendisi gibi oyuncu eşi Amy Jackson ve çocukları ile önceki gün Cennet Koyu'na demir atan aile, kiraladıkları tekne ile keyifli vakit geçirdi.

        Westwick, çocuğu ile yemek yediği sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti.

        TADI KAÇTI!



        Bir anda tadı kaçan ünlü star, hemen yanındaki rehberine talimat verdi. Bir süre sonra küçük bir zodyak ile kıyıya doğru gönderdiği rehberi, "Westwick, sizin görüntü almanızı istemiyor. Gitmenizi istiyor. Eğer gitmezseniz sizi şikayet edeceğiz" dedikten sonra tekneye geri döndü. (Evren Abdullahoğlu)

        ÜNLÜ ÇİFT TATİLDE!



        Her yıl tatil için Bodrum'a gelen Alişan ve Buse Varol çifti, bu yılda rotalarını değiştirmedi. Çift, önceki gün Yalıkavak'ta, bir beachte denize girerken görüntülendi. Denizde güzel vakit geçiren Varol'un, oğulları Burak ile denizde keyifli anları da dikkatlerden kaçmadı. Çiftin, bu neşeli halleri çevredeki insanların tam not aldı. (Evren Abdullahoğlu)



            MUTLULUĞUN RESMİ
            ATV'nın sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığamam"ın oyuncusu Pelin Akil, ailesi ile birlikte Marmaris'e gitti. Akil, eşi ve kızlarıyla tekne sefası yaptı. Güzel oyuncu, Instagram'dan kızlarıyla fotoğraflarını yayınladı. Kızlarıyla aynı kıyafeti giyen Akil'e beğeni yağdı.

            DOĞAL GÜZEL!



            Melisa Döngel, bir ay önce çıktığı tatiline tüm hızıyla devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla sosyal medyanın gündemine oturan Döngel, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sıfır makyaj haliyle objektif karşısına geçen Döngel, doğal güzelliğiyle büyüledi. Başarılı oyuncu, yayınladığı karelere şu notu düştü: ''Estetiğe hayır''

            CESUR POZ!



            Hande Doğandemir, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan oyuncu, siyah bikinisiyle pozlar verdi. Fit hali ile dikkat çeken Doğandemir'in, bu karesi sosyal medyayı salladı. Doğandemir'in 'Yunan gün batımı' notu ile paylaştığı kare fotoğraf yağmuruna tutuldu.

            MUTLULUĞUN RESMİ!



                ATV'nın sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığamam"ın oyuncusu Pelin Akil, ailesi ile birlikte Marmaris'e gitti. Akil, eşi ve kızlarıyla tekne sefası yaptı. Güzel oyuncu, Instagram'dan kızlarıyla fotoğraflarını yayınladı. Kızlarıyla aynı kıyafeti giyen Akil'e beğeni yağdı.

                'BUGÜNKÜ RANDEVUM'



                Havalar ısınır ısınmaz İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan'la soluğu Bodrum'da aldı. Özpirinçci, önceki gün eşi Burak Yamantürk ile fotoğraflarını "Bugünkü randevum" notuyla paylaştı. Yamantürk'ün kızı Mercan'la pozu görülmeye değerdi.

                EDİS RÜZGARI ESECEK!



                Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Türk pop müziğinin fenomeni Edis'i Kemerburgaz Kent Ormanı sahnesinde sevenleriyle buluşturuyor. Müzikseverlerin eşsiz orman havasında Edis'in sevilen şarkılarına keyifle eşlik edeceği konser, 14 Temmuz Cuma günü yapılacak.



                    DENGEYİ SAĞLIYORUM
                    Sinan Akçıl, önceki gün "Piyanist 3" albümünün "Yalanlarla Kandır" şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Klipten bahseden Akçıl, "Bu kadar eğlenceli bir şarkı uzun süredir yapmadım. Farklı bir klip çekiyoruz. Bir popstar klibi diyebilirim. Evet, günlük hayatımda muhafazakar ve milliyetçiyim ama ben bu dengeyi iyi sağladığımı düşünüyorum. Olduğum gibiyim ve böyle olduğum için seviliyorum" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



                    MÜJDEYİ VERDİ!
                    Genç şarkıcı Nil Karataş önceki akşam Bodrum'da sahnedeydi. Ajda Pekkan başta olmak üzere bir çok sanatçıya vokallik yapan Karataş, sahneye "Öyle bir dünya yok" şarkısı ile çıktı. Karataş, söylediği yerli ve yabancı şarkılarıyla konuklarına unutulmaz bir yaz akşamı yaşatırken, sahneden yeni çıkaracağı şarkının müjdesini verdi.



                    DİKKAT ÇEKTİ!
                    Ünlü iş insanı ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Osman Aksoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda ilk kez trafiğe çıkan ve alımı için sıraya girilmesi gereken, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u alanlar arasında Aksoy da var. Bebek'te tüm gözleri üzerine çeken Aksoy, tasarımı ile dikkat çeken ilk elektrikli aracımız ile işte böyle görüntülendi. (Doğan SAVAŞ)



                        Z KUŞAĞINA SESLENDİ!
                        Zerrin Özer, 'Basit Numaralar' isimli yeni şarkısını kliplendirdi. Klip çekimleri sırasında duygularını da dile getiren Özer, "Yeni bir tarzla 4 Ağustos'ta müzik severlerin karşısında olacağım. Bu şarkımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum. İçim kıpır kıpır" dedi.



                        NEŞELİ BULUŞMA
                        Şevval Sam önceki akşam yakın dostlarıyla Bodrum Türkbükü'nde bir restorandaydı. Kahkaha ve neşenin eksik olmadığı masada Sam, arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Mekanın hizmetini ve lezzetini oldukça beğenen şarkıcı, restoranın sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu ile fotoğraf çektirdi.



                        PARMAK ISIRTTI
                        Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne aldı. Aksoy, eğlenmeye gelen konuklar arasında Yılmaz Vural`ı görünce sahneye davet etti. Genç şarkıcı, Vural ile birlikte MFÖ`nün, "Bodrum Bodrum" şarkısını rahmetli Özkan Uğur anısına okudu. Yılmaz Hocanın sahnedeki performansı ve sempatik tavırları büyük alkış aldı.



                            BODRUM SAKİNLERİ!
                            Başarılı müzik grubu Sakiler, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Sevenlerinden yoğun ilgi gören ve günler öncesinden rezervasyonları dolduran Sakiler, dinleyenlerine unutulması zor bir Bodrum akşamı yaşattı. "Dünyadan Uzak" parçasıyla geceye renk katan başarılı grup "Bu şarkıyla hayatınıza girdik, çıkmaya da hiç niyetimiz yok" dedi.

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                            Haberler Saklambaç Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşk tatili devam ediyor! El ele tutuşarak...
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