Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un aşk tatili devam ediyor! El ele tutuşarak...





DENGEYİ SAĞLIYORUM

Sinan Akçıl, önceki gün "Piyanist 3" albümünün "Yalanlarla Kandır" şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Klipten bahseden Akçıl, "Bu kadar eğlenceli bir şarkı uzun süredir yapmadım. Farklı bir klip çekiyoruz. Bir popstar klibi diyebilirim. Evet, günlük hayatımda muhafazakar ve milliyetçiyim ama ben bu dengeyi iyi sağladığımı düşünüyorum. Olduğum gibiyim ve böyle olduğum için seviliyorum" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)