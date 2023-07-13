Can Yaman'a dudak uçuklatan ücret! İtalya ona hasta

Yaman'ın dizinin ikinci sezonu için bir anlaşma imzaladığı ve çekimlerin Temmuz ortasında başlayacağı öğrenildi.
Yakışıklı oyuncunun diziden alacağı para ise herkesi şaşırtmayı başardı.
Yaman'ın dizinin ikinci sezonu için bir anlaşma imzaladığı ve çekimlerin Temmuz ortasında başlayacağı öğrenildi.
Yakışıklı oyuncunun diziden alacağı para ise herkesi şaşırtmayı başardı.
CEBİNİ DOLDURACAK!
Yakışıklı oyuncu, dizinin önümüzdeki sezonu için bölüm başına 200 bin Euro gibi şaşırtıcı bir ücret alacak.
Bu önemli rakam, sadece yeteneğini değil, aynı zamanda İtalya'daki muazzam popülaritesini de ortaya koydu.
Yaman'ın ortaya çıkan bu kazancı sosyal medyada şok etkisi yaratarak hayranlarının dikkatini çekti. İddialara göre 6 bölümden oluşacak 2. sezon, Yaman'a toplamda 1 milyon 200 bin Euro yani 30 milyon TL kazandıracak.
Dizide Francesco Demir'e hayat veren Yaman'a İtalyan oyuncu Francesca Chillemi eşlik ediyor.