Can Yaman'a dudak uçuklatan ücret! İtalya ona hasta





Yaman'ın ortaya çıkan bu kazancı sosyal medyada şok etkisi yaratarak hayranlarının dikkatini çekti. İddialara göre 6 bölümden oluşacak 2. sezon, Yaman'a toplamda 1 milyon 200 bin Euro yani 30 milyon TL kazandıracak.



Dizide Francesco Demir'e hayat veren Yaman'a İtalyan oyuncu Francesca Chillemi eşlik ediyor.

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