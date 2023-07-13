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    Can Yaman'a dudak uçuklatan ücret! İtalya ona hasta

    Kariyerini İtalya’da sürdüren oyuncu Can Yaman, rol aldığı dizi için sözleşme yeniledi. Yakışıklı oyuncu, bölüm başına 200 bin Euro yani yaklaşık 5 milyon 800 bin TL kazanacak.

    Euro be ’Yaman’!

    Can Yaman, İtalya'da en popüler kanal olan Canale 5'te yayınlanan ve çok izlenen " Viola come il mare" dizisindeki üstün performansıyla büyük beğeni toplamıştı.



    Yaman'ın dizinin ikinci sezonu için bir anlaşma imzaladığı ve çekimlerin Temmuz ortasında başlayacağı öğrenildi.

    Yakışıklı oyuncunun diziden alacağı para ise herkesi şaşırtmayı başardı.



        CEBİNİ DOLDURACAK!
        Yakışıklı oyuncu, dizinin önümüzdeki sezonu için bölüm başına 200 bin Euro gibi şaşırtıcı bir ücret alacak.



        Bu önemli rakam, sadece yeteneğini değil, aynı zamanda İtalya'daki muazzam popülaritesini de ortaya koydu.



        Yaman'ın ortaya çıkan bu kazancı sosyal medyada şok etkisi yaratarak hayranlarının dikkatini çekti. İddialara göre 6 bölümden oluşacak 2. sezon, Yaman'a toplamda 1 milyon 200 bin Euro yani 30 milyon TL kazandıracak.

        Dizide Francesco Demir'e hayat veren Yaman'a İtalyan oyuncu Francesca Chillemi eşlik ediyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Saklambaç Can Yaman'a dudak uçuklatan ücret! İtalya ona hasta
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