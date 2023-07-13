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    Aleyna Kalaycıoğlu Almanya'da dolandırıldı! Türklere sarıldı

    Klip çekmek için Almanya’ya giden Aleyna Kalaycıoğlu, tam 288 bin TL’sini dolandırıcılara kaptırdı. Bu duruma çok sinirlendiğini belirten Kalaycıoğlu, "ne var ise Türklerde var" dedi.

    Dolandırıldım!

    Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Berlin'den dönen Kalaycıoğlu, "Güzel geçti, klip çektik. Başıma da bir olay geldi. Sanırım dolandırıldım. Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ancak telefonlarımızı falan açmadılar. Klip çekimi için 10 bin Euro (288 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne var ise Türklerde var" diyerek başından geçen talihsiz olayı anlattı.

    UTANGAÇ TAVIRLAR!

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile aşk yaşadığı konuşulan Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu ile ilgili sorulara, "Bir şey diyemiyorum. Konuşmayalım" diyerek güldü ve utangaç tavırlar sergiledi.

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    Türk Telekom
    Haberler Saklambaç Aleyna Kalaycıoğlu Almanya'da dolandırıldı! Türklere sarıldı
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