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    Simge Sağın Mauro Icardi için sokak ortasında çığlık attı! Icardi'ciğim...

    Simge Sağın, sokak ortasında İcardi çığlıkları attı. Sağın ayrıca, “Hayatımda aşk yok, yazan da yok” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Icardı çığlığı!

    Simge Sağın, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, kostüm provasına geldiğini söyledi. Geçtiğimiz sene 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı takımla anlaştığı haberlerine şarkıcı, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım
    BIR etkinlik için Akyaka'daki Kuytsurf'e giden ünlü isimler keyifli dakikalar geçirdi. Sedef Avcı, deniz keyfi sonrası kuytsurf için eline tahtasını alarak deneyim yaşamak istedi. Hayal Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı. Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla dolaşmayı tercih etti." diyerek, sevinç çığlığı attı.

    'AŞK YOK, YAZAN DA YOK'
    Sağın, "Hayatınızda eksik dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Aşk yok. Yazan da yok. Aşka zamanım yok. Zamanım olsa da iki gün İstanbul'dayım beş gün yokum. Hangi erkek idare edebilir?" cevabını verdi.

    Doğan Savaş

    GÜZELLER GEÇİDİ



    Bir etkinlik için Akyaka'daki Kuytsurf'e giden ünlü isimler keyifli dakikalar geçirdi.

    Sedef Avcı, deniz keyfi sonrası kuytsurf için eline tahtasını alarak deneyim yaşamak istedi. Hayal Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı. Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla dolaşmayı tercih etti.

    Evren Abdullahoğlu

    SEZONU YENİ AÇTI!

        Oyunu Mehmet Yılmaz Ak, Çeşme sezonunu açtı. Bir beachte objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Ak, suyun soğuk olması sebebiyle birkaç saniye düşündükten sonra denize dalış yaptı. Sudan çıktığı anda üşümeye başlayan Ak'ın o halleri dikkat çekti.

        Ercan AKGÜN

        LEYLASINI BULDU!

        Leyla şarkısı ile tanınan Çağdaş, Yunanistan'ın dünyaca ünlü aşk adası Santorini'de kıyılan kaptan nikâhı ile 3. kez dünyaevine girdi. Öğrencisi Miraç Sinem Tekin'le rüya gibi bir törenle evlenen Çağdaş, Mecnun gibi bir aşk yaşadığını dile getirdi. Çift, Vedat Uğurlu ve Necla Akben'in şahitliğinde Yunan Kaptan Charilaos Petridis'in kıydığı nikâhla mutluluğa adım attı.

        TATİLE ÇIKTI!



        Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, tatile çıktı. Deniz, son olarak Instagram'dan yayınladığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" notunu yazıp fotoğrafları yayınlanan oyuncu, güldürdü.

        KOMANDO HANDE



            Hande Subaşı, Deniz SAT Komandoları'nı birliklerinde ziyaret etti. Subaşı, geçtiğimiz gün Sualtı Taarruz Komutanlığı'nda yapılan, SAT Günü'ne katıldı. Güzel oyuncu, emekli SAT Komandosu olan arkadaşının davetlisi olarak katıldığı etkinlikte, emekli SAT Komandolarıyla da tanışıp fotoğraf çektirdi.

            KİM HADİSE!



            Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Bir markanın fotoğraf çekimi için poz veren Kardashian, Türk takipçileri tarafından Hadise'ye benzetildi. İlk bakışta yıldız ismi, Hadise sanan sosyal medya kullanıcıları gerçeği bir kez daha bakınca anladı.

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            Haberler Saklambaç Simge Sağın Mauro Icardi için sokak ortasında çığlık attı! Icardi'ciğim...
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