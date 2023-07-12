Simge Sağın Mauro Icardi için sokak ortasında çığlık attı! Icardi'ciğim...

Simge Sağın, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, kostüm provasına geldiğini söyledi. Geçtiğimiz sene 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı takımla anlaştığı haberlerine şarkıcı, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım

BIR etkinlik için Akyaka'daki Kuytsurf'e giden ünlü isimler keyifli dakikalar geçirdi. Sedef Avcı, deniz keyfi sonrası kuytsurf için eline tahtasını alarak deneyim yaşamak istedi. Hayal Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı. Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla dolaşmayı tercih etti." diyerek, sevinç çığlığı attı.

'AŞK YOK, YAZAN DA YOK'

Sağın, "Hayatınızda eksik dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Aşk yok. Yazan da yok. Aşka zamanım yok. Zamanım olsa da iki gün İstanbul'dayım beş gün yokum. Hangi erkek idare edebilir?" cevabını verdi.

Doğan Savaş

GÜZELLER GEÇİDİ