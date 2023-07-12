Acun Ilıcalı misafirleri için kesenin ağzını açtı!



Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, geçtiğimiz akşam 3. bölümüyle izleyici ile buluştu. Üvey Anne son bölümü ile Tüm Kişiler'de %2,83 izlenme oranı ve %10,03 izlenme payı ve AB'de %1,63 izlenme oranı ve %6,56 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN