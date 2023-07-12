Acun Ilıcalı misafirleri için kesenin ağzını açtı!

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren İngiliz ekibi Hull City'i taraftarı yalnız bırakmadı.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı da taraftarları Etiler'de bir restoranda ağırladı.
Yemek bitiminde sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "İngiltere'de ve Türkiye'de her geçen gün daha çok ilgi görüyoruz. Bu sene 15-16 bine yakın kombine sattık. Her yerde Türk bayrağı var. İnanılmaz bir duygu bu benim için" dedi.
Aydın Hamza
BEN MAFYAYIM!
Kıvılcım Ural, uzun soluklu yeni albümünü tamamladı. Eylül 2023'te yayınlanacak yeni albüm öncesi Ural, en taze teklisi "Ama Ben Mafyayım"ı tüm dijital platformlarda yayınladı. "Ama Ben Mafyayım" şarkısı aşık bir kadının hikâyesinin esprili şarkı sözleriyle anlatımıyor. Renkli ve eğlenceli sinemasal kurguda Anıl Can'ın çektiği video klip, Kıvılcım Ural'ın rol yeteneğini öne çıkarıyor.
MAYOYLA YAKALANDI!