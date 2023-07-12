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    Acun Ilıcalı misafirleri için kesenin ağzını açtı!

    Hull City kulubünün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlara misafirperverliğini bir kez daha gösterdi.Ilıcalı, taraftarları Etiler'de bir restoranda ağırladı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Taraftarları ağırladı!

    Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren İngiliz ekibi Hull City'i taraftarı yalnız bırakmadı.

    Kulübün sahibi Acun Ilıcalı da taraftarları Etiler'de bir restoranda ağırladı.



    Yemek bitiminde sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "İngiltere'de ve Türkiye'de her geçen gün daha çok ilgi görüyoruz. Bu sene 15-16 bine yakın kombine sattık. Her yerde Türk bayrağı var. İnanılmaz bir duygu bu benim için" dedi.

    Aydın Hamza

    BEN MAFYAYIM!

    Kıvılcım Ural, uzun soluklu yeni albümünü tamamladı. Eylül 2023'te yayınlanacak yeni albüm öncesi Ural, en taze teklisi "Ama Ben Mafyayım"ı tüm dijital platformlarda yayınladı. "Ama Ben Mafyayım" şarkısı aşık bir kadının hikâyesinin esprili şarkı sözleriyle anlatımıyor. Renkli ve eğlenceli sinemasal kurguda Anıl Can'ın çektiği video klip, Kıvılcım Ural'ın rol yeteneğini öne çıkarıyor.

    MAYOYLA YAKALANDI!


        Güzelliği ile nefes kesen Cavadzade, yeni pozlarını yayınladı. Dekolteli etek-büstiyer kombiniyle kamera karşısına geçen ünlü isim, paylaşımına "Mayoyla yakalandı" mesajını yazarak; kendi fotoğraflarına başlık atmayı da ihmal etmedi.

        İBİZA GÜZELİ!



        Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile İbiza'ya giden Şevval Şahin'in, tatili son sürat devam ediyor. Şahin, önceki gün arkadaşlarıyla İbiza'da tekne turuna çıktı. Mavi yolculukta verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Şahin'in tüylü pembe terlikleri nefes kesti.

        Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Muğla'da tatil yapan Şahin, şöyle konuşmuştu: Yarın sabahtan da uçağım var. Ibiza'ya uçuyorum. Tatil yapacağım."

        KLİPLENDİ


        Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in, 14 şarkıdan oluşan "Sevdiklerim 2" albümünün üçüncü klibi "Kum Gibi" isimli şarkıya çekildi. Video klip bugün müzikseverlerle buluştu. Şarkının klibi İstanbul Erkek Lisesi'nde, Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğinde çekildi.

        EKRANA KİLİTLEDİ!


            Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, geçtiğimiz akşam 3. bölümüyle izleyici ile buluştu. Üvey Anne son bölümü ile Tüm Kişiler'de %2,83 izlenme oranı ve %10,03 izlenme payı ve AB'de %1,63 izlenme oranı ve %6,56 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

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            Haberler Saklambaç Acun Ilıcalı misafirleri için kesenin ağzını açtı!
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