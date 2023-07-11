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    Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan sürpriz evlilik yıl dönümü rotası

    Boşanacakları öne sürülse de bu iddiaları her fırsatta reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, yedinci evlilik yıl dönümlerini Bodrum’da geçirdi. Birlikte denize girip eğlenen çift, oldukça neşeliydi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    En serin kutlama!

    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.

    Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü çiftin boşanacağı da iddia edilmişti.



    Bu olayları görmezden gelen Atagül, eşi Doğulu'yla önceki gün Torba'daki bir beachte görüntülendi.

    Yedinci evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.



    Arkadaş gruplarının da kendilerine eşlik ettiği görülen çift, denize baş başa girmeyi tercih etti.



        Bikinisiyle mekanın iskelesine çıkan Atagül, kendisini serin sulara bırakıp keyifli dakikalar geçirdi.



        Eşinin ardından Doğulu'da kendini serin sulara bıraktı.

        MÜZİĞİN SİMGESİ!



        Turneye çıkan Simge Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Simge ilk Antalya'da, sonra da Ankara'da konser verdi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı parçalardan oluşan repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı.

        AŞK SAHNESİ!




            EVLENDIKTEN sonra kariyerine ara veren Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 4 yıl önce kalp krizi sonucu kaybetmişti. Geçtiğimiz gün Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıkan ve çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu eline mikrofonu alarak şunları söyledi, "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim.Buray önceki akşam Harbiye'de İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Buray, sahnesini dolduran binlerce hayranıyla yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

            Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, sevenlerine yeni bir albüm geleceğinin müjdesini verdi. Sanatçı 'Sen Sevda Mısın' şarkısını konserde yalnız bırakmayan sevgilisi Ezgi Şenler'e bakarak söyledi.

            KALEMİNE SAĞLIK!



            Gökhan Türkmen, sözü Mert Carim'e, bestesi kendisine ve düzenlemesi Playjoy'a ait Kalem'i, 14 Temmuz Cuma günü tüm dijital dünyada yayına açıyor. Türkmen, profesyonel yaşamının 15. yılına girdiği bu dönemde hazırladığı "Kalem"i, uzun zamandır kalabalık bir ekiple hayata geçirmek için çalıştı. Yoğun bir turne programı arasında hazırladığı şarkının, her türlü detayları ile Türkmen kendi ilgilendi.

            MARKOVİC GECELERDE



                Lazar Markovic, önceki akşam İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Son sezonu Trabzonspor'da geçiren futbolcu Nişantaşı'nda görüntülendi. İşletmeci Murat Yurt ile poz veren futbolcu, "Yeni sezon öncesi enerji depoluyorum. Deprem olduğu zaman Gaziantep'teydim. O günleri unutamıyorum"

                Doğan SAVAŞ

                'HAYAT 5 DAKİKA'



                Evlendikten sonra kariyerine ara veren Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 4 yıl önce kalp krizi sonucu kaybetmişti. Geçtiğimiz gün Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıkan ve çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu eline mikrofonu alarak şunları söyledi, "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim."

                SABAH RİTÜELİ


                39 yaşındaki Hatice Şendil, sosyal medya hesabından güzellik rutinini paylaştı.

                    Bir kap suya limon parçaları ve buz ekleyen oyuncu suratını 5 dakika boyunca kabın içinde bekletti. Sosyal medya hesabından sık sık makyajsız paylaşım yapan oyuncunun güzellik sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu. Oyuncu, ritüelini "Günaydın" notuyla Instagram'dan paylaştı.

                    DERS BAŞLADI!

                    Her sene yaz sezonunu Çeşme'de geçiren uyuncu Öykü Karayel, 2 yaşındaki oğlu Roman'ı yüzmeye alıştırırken objektiflere takıldı. İlk önce bir bayanın kucağında suya giren Bonomo ailesinin minik üyesi, daha sonra annesinin denize gelişiyle gülücükler saçtı. Oğlunu yüzdürmeye çalışan Karayel, Roman'ın minik kulaçlarıyla kendisine doğru hamle yaptığını görünce keyfi yerine geldi. Suyun soğuk olması nedeniyle oğlunun fazla kalmasına müsaade etmeyen güzel oyuncu, Roman'ı mekanın içine götürüp orada kuruladı.
                    Ercan AKGÜN

                    ESTETİĞİM YOK!



                    Tuğba Özay geçtiğimiz gün bir güzellik merkezinin açılışında boy gösterdi. Özay, "Düzenli spor yapıyorum ve gece hayatım yok. Estetik de yaptırmadım" dedi. Sürekli estetik yaptıranların ruh sağlıklarının güzel olmadığını söyleyen Özay, "Dolgusu var ama yetmiyor. Biraz daha şişiriyor. Bu normal değil" dedi.

                    HEYACAN BAŞLADI

                        Wilma Elles, geçtiğimiz gün Adana'da bir davete katıldı. Üçüncü çocuğuna hamile olan Elles, "Çok mutluyum. Bunu yaşamak müthiş bir şey. İçimde küçük bir insan hareket ediyor. Bir kadın olarak şanslıyım. İnşallah sağlıklı dünyaya gelir" dedi.

                        YERLİ MARiLYN MONROE


                        Hazırladığı özel kıyafetleri davetlerde sergileyen ve aynı zamanda sosyal medyada tasarımlarının mankenliğini de yapan Ayşegül Eraslan tasarımları kadar fiziği ile de ön plana çıkıyor. Eraslan, Marilyn Monroe'ya olan benzerliği ile de dikkat çekiyor. Haute Couture tasarımları ile kendi adını taşıyan marka olma yolunda ilerleyen Eraslan, "Moda dünyasında yoluma devam etmek istiyorum" dedi.

                        KAPANIŞ YAPTI!


                        Sekan Kaya, Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanış gecesinde sahne aldı. Kaya, yaklaşık iki saat sahnede kalarak birbirinden fenomen olmuş şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi. Sanatçının sahnede olduğu dakikalarda ise yağan yağmura rağmen kimse konser alanını terk etmeyerek Kaya'ya hep bir ağızdan coşku ile eşlik etti.

                        'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA' SİCİLYA'YI SALLADI!


                            Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv'nin dört sezon boyunca gündemden düşmeyen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi.



                            İtalya ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla yayınlanan dizinin iki başrol oyuncusu Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, Sicilya'da 17. kez düzenlenen "Nations Awards-Thinking Green Taormina" ödül töreninde iki ödül aldı. İki oyuncu Sicilya'da antik tiyatroda gerçekleşen törende hayranlarının büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı.

                            Hilal Altınbilek dizideki karakterini de sahnede anarak 'Züleyha, güçlü karakteri ile oynadığım en güzel rollerden biriydi. Sayesinde sizlerle buluştum' diyerek seyirciyi selamladı.

                            YİNE ZİRVEDE!



                            Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği "Vermem Seni Ellere" geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

                                Dizinin bu haftaki bölümüne Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) romantik dansı damga vururken, sahne arkasında çalan Deniz Seki'nin "Aşk" şarkısı büyük beğeni topladı. Dizi reytinglerde %3,03 izlenme oranı ve %11,54 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

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                                Haberler Saklambaç Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan sürpriz evlilik yıl dönümü rotası
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