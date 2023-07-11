Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan sürpriz evlilik yıl dönümü rotası

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.
Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü çiftin boşanacağı da iddia edilmişti.
Bu olayları görmezden gelen Atagül, eşi Doğulu'yla önceki gün Torba'daki bir beachte görüntülendi.
Yedinci evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Arkadaş gruplarının da kendilerine eşlik ettiği görülen çift, denize baş başa girmeyi tercih etti.