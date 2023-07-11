Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan sürpriz evlilik yıl dönümü rotası



Sekan Kaya, Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanış gecesinde sahne aldı. Kaya, yaklaşık iki saat sahnede kalarak birbirinden fenomen olmuş şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi. Sanatçının sahnede olduğu dakikalarda ise yağan yağmura rağmen kimse konser alanını terk etmeyerek Kaya'ya hep bir ağızdan coşku ile eşlik etti.

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