Vefatı ile 7'den 70'e herkesi yasa boğan Özkan Uğur'un en yakını Cem Yılmaz sessizliğe büründü!

Uzun süredir kanserle savaşan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur herkesi yasa boğdu. Sanat ve siyaset camiasından birçok isim sanatçının vefatının ardından başsağlığı mesajları yayınladı.

Sosyal medyada yediden yetmişe herkes "Özkan Abi"sini paylaştı. Öte yandan en yakınlarından biri olan ve birçok filminde rol alan Cem Yılmaz'ın sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz'ın ünlü sanatçı için paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi ünlü komedyenin bu hareketini haklı bulurken, bazı kişiler Yılmaz'ın başsağlığı mesajı yayınlaması gerektiğini savundu.



TÖREN YAPILACAK!

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Cenaze töreni yarın saat 11.00'de AKM'de yapılacak. Uğur, Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te defnedilecek.