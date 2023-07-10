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    Vefatı ile 7'den 70'e herkesi yasa boğan Özkan Uğur'un en yakını Cem Yılmaz sessizliğe büründü!

    Vefatı ile tüm Türkiye’yi yasa boğan sanatçı Özkan Uğur için yediden yetmişe herkes gözyaşı döktü. Sosyal medyada binlerce kişi başsağlığı mesajı yayınladı. En yakınlarından biri olan Cem Yılmaz’ın sessizliğe bürünmesi ise dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Yarın ’uğur’luyoruz!

    Uzun süredir kanserle savaşan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur herkesi yasa boğdu. Sanat ve siyaset camiasından birçok isim sanatçının vefatının ardından başsağlığı mesajları yayınladı.

    Sosyal medyada yediden yetmişe herkes "Özkan Abi"sini paylaştı. Öte yandan en yakınlarından biri olan ve birçok filminde rol alan Cem Yılmaz'ın sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz'ın ünlü sanatçı için paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi ünlü komedyenin bu hareketini haklı bulurken, bazı kişiler Yılmaz'ın başsağlığı mesajı yayınlaması gerektiğini savundu.

    TÖREN YAPILACAK!
    Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Cenaze töreni yarın saat 11.00'de AKM'de yapılacak. Uğur, Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te defnedilecek.



    GÜLÜMSE ÇEKİYORUM!
    Bodrum'da bulunan ünlüler arasında Birand Tunca ise Brezilyalı sevgilisi Karen Maura da vardı. Keyifli dakikalar geçiren, bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekti. Aşk tazeleyen ikili, gün boyu eğlendi.
    Evren ABDULLAHOĞLU



    KEYİFLİ ANLAR!
    Bir derginin daveti için Bodrum'daki otele giden ünlü isimlerin tatili devam ediyor. Önceki gün otelin plajında görüntülenen Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan'la keyifli dakikalar geçirdi. Ertuğrul, denize girip serinlemeyi tercih ederken Manukyan ise şezlongunda sevgilisini bekledi.
    Evren ABDULLAHOĞLU



        RENKLİ TATİL!
        Bodrum'da tatil yapan Yüsra Geyik geçtiğimiz gün bir beach'te görüntülendi. Denize girmeyen güzel oyuncu, locasından pek fazla çıkmadı. Gününü dinlenerek geçiren Geyik, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu, mor bikinisi ve leopar desenli pareosuyla yine rengarenkti.



        EZBER BOZMADI!
        Her sene tatil fotoğraflarıyla beğeni toplayan Gizem Karaca yine ezber bozmadı. Bir fotoğrafçıya pozlar veren Karaca, hepsini tek tek inceledi. Sosyal medya için fotoğraflar arasından eleme yapan oyuncu, daha sonra bunları Instagram'da paylaştı.
        EVREN ABDULLAHOĞLU



        GÜLÜCÜKLER SAÇTI!
        Bodrum'da tatil yapan Ahsen Eroğlu, sosyal medyadan da pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Şezlongta poz veren güzel oyuncu, gözlükleri, şapkası ve beyaz bikinisiyle dikkat çekti. Düzgün fiziğini de gözler önüne seren Eroğlu, takipçilerinden tam not aldı.



            ROMANTİK KUTLAMA!
            Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı. Doğulu, Atagül ile çektirdiği birbirinden samimi pozlarını Instagram'dan paylaşıp "Uğurlu 7. Gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi... Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" notunu düştü. Atagül ise "Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye" notunu yazdı.



            EGE'Yİ COŞTURDU!
            Kenan Doğulu, Çeşme ve Bodrum konserlerinde sevenleriyle buluştu. Yaz boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde verdiği konserlerde binlerce seyirci ile buluşan Doğulu, 7 Temmuz Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve 8 Temmuz Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce hayranı, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Çeşme ve Bodrum, Doğulu'nun göz kamaştıran performansıyla eğlenceye doydu.



            AİLE POZU!
            Geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ı dünyaya getiren Aslı Enver'den aile pozu geldi. Instagram'dan kızı ve eşi işe paylaşım yapan Enver, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düştü. Kısa sürede büyük beğeni alan karelere, çok sayıda ünlü isim de yorum yağdırdı.



                GENÇLERE ÜZÜLÜYORUM!
                Perihan Savaş, önceki gün bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Aynı zamanda doktoru olan Cilt Uzmanı Çiğdem Akman ile bir araya gelen Savaş, "Herkes beni estetik yaptırdı sanıyor. Ama kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Ben botoks dahi yaptırmayı seven birisi değilim. Genç oyuncular çok erken yaşta estetik yaptırmaya başlıyor, görünce çok üzülüyorum" dedi.
                Aydın HAMZA

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                Haberler Saklambaç Vefatı ile 7'den 70'e herkesi yasa boğan Özkan Uğur'un en yakını Cem Yılmaz sessizliğe büründü!
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