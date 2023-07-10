Vefatı ile 7'den 70'e herkesi yasa boğan Özkan Uğur'un en yakını Cem Yılmaz sessizliğe büründü!

Uzun süredir kanserle savaşan, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur herkesi yasa boğdu. Sanat ve siyaset camiasından birçok isim sanatçının vefatının ardından başsağlığı mesajları yayınladı.
Sosyal medyada yediden yetmişe herkes "Özkan Abi"sini paylaştı. Öte yandan en yakınlarından biri olan ve birçok filminde rol alan Cem Yılmaz'ın sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz'ın ünlü sanatçı için paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi ünlü komedyenin bu hareketini haklı bulurken, bazı kişiler Yılmaz'ın başsağlığı mesajı yayınlaması gerektiğini savundu.
TÖREN YAPILACAK!
Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Cenaze töreni yarın saat 11.00'de AKM'de yapılacak. Uğur, Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te defnedilecek.
GÜLÜMSE ÇEKİYORUM!
Bodrum'da bulunan ünlüler arasında Birand Tunca ise Brezilyalı sevgilisi Karen Maura da vardı. Keyifli dakikalar geçiren, bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekti. Aşk tazeleyen ikili, gün boyu eğlendi.
Evren ABDULLAHOĞLU
KEYİFLİ ANLAR!
Bir derginin daveti için Bodrum'daki otele giden ünlü isimlerin tatili devam ediyor. Önceki gün otelin plajında görüntülenen Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan'la keyifli dakikalar geçirdi. Ertuğrul, denize girip serinlemeyi tercih ederken Manukyan ise şezlongunda sevgilisini bekledi.
Evren ABDULLAHOĞLU