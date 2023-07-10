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    Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı ile yeni aşka yelken açması ortalığı karıştırdı! Oğuzhan Özyakup...

    Oğuzhan Özyakup’la evliliğin eşiğinden dönen Melisa Aslı Pamuk’un, Özyakup’un Milli Takım’dan arkadaşı Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açması ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada, “İnsan arkadaşına bunu yapar mı?” yorumları havada uçuştu.

    Milli sevda!

    İlk olarak Takvim Gazetesi'nin duyurduğu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

    Bir dönem futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan güzel oyuncu Pamuk, gönlünün efendisini yine yeşil sahalardan buldu.

    Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık 15 gündür birlikte olan Pamuk ve Yazıcı'nın Çeşme tatilinde tanıştıkları öğrenildi.

    Alaçatı'da arkadaş ortamında tanışan ve samimiyeti ilerleten çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk fotoğrafı da geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.



        EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ!
        Bu zamana kadar adı birçok futbolcuyla anılan güzel oyuncu, bir dönem Oğuzhan Özyakup'la aşk yaşamıştı. Hatta yaklaşık 2 yıl süren birliktelik evliliğe doğru gidiyordu.

        Daha sonra ayrılan çift, herkesi şaşırtmıştı. Pamuk, Oğuzhan Özyakup'un Milli Takım'dan arkadaşı Yusuf Yazıcı ile birliktelik yaşamaya başlayınca tepkiler de beraberinde geldi.

        Bazı kullanıcılar Yazıcıya, "Arkadaşına bu yapılır mı?", "Oğuzhan'ın yüzüne nasıl bakıcaksın?" gibi yorumlar yapıldı. Melisa Aslı Pamuk'a ise "Tam bir futbolcu avcısı", "Arkadaşları birbirine mi düşüreceksin?" gibi eleştiriler geldi.

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        Haberler Saklambaç Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı ile yeni aşka yelken açması ortalığı karıştırdı! Oğuzhan Özyakup...
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