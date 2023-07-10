Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı ile yeni aşka yelken açması ortalığı karıştırdı! Oğuzhan Özyakup...

Bazı kullanıcılar Yazıcıya, "Arkadaşına bu yapılır mı?", "Oğuzhan'ın yüzüne nasıl bakıcaksın?" gibi yorumlar yapıldı. Melisa Aslı Pamuk'a ise "Tam bir futbolcu avcısı", "Arkadaşları birbirine mi düşüreceksin?" gibi eleştiriler geldi.

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