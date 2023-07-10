Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı ile yeni aşka yelken açması ortalığı karıştırdı! Oğuzhan Özyakup...

İlk olarak Takvim Gazetesi'nin duyurduğu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
Bir dönem futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan güzel oyuncu Pamuk, gönlünün efendisini yine yeşil sahalardan buldu.
Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık 15 gündür birlikte olan Pamuk ve Yazıcı'nın Çeşme tatilinde tanıştıkları öğrenildi.
Alaçatı'da arkadaş ortamında tanışan ve samimiyeti ilerleten çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk fotoğrafı da geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.