Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu...

    Entübe edilen usta sanatçı Özkan Uğur, daha fazla dayanamadı. sanat dünyası büyük üzüntü yaşadı. Eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: Hastalığı gerilemeye başlamıştı. Umutla güzel bir haber bekliyorduk. Ama tedavilere yeterli yanıt oluşturamadı.

    ’Uğur’lar olsun

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur (69), 2013'den beri defalarca lenfoma kanserine yakalandı. Her defasında yenmeyi başardı.

    Ancak en son nükseden hastalık, yakasını bırakmadı. Kısa bir süre önce entübe edildi. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Uğur, daha fazla dayanamadı. Usta müzisyen, dün hayatını kaybetti.

    Acı haber sonrası sanat dünyası yasa boğuldu. Ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız." diye duyurdu.

        Uğur'un cenaze töreninin 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de AKM'de yapılacağı, cenaze namazının Taksim Camii'nde kılınacağı ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.


        ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta müzisyen Özkan Uğur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı: Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        BBC’deki pedofili kim?
        Haberler Saklambaç Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu...
            loading
            SON DAKİKA