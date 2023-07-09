Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu...

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur (69), 2013'den beri defalarca lenfoma kanserine yakalandı. Her defasında yenmeyi başardı.
Ancak en son nükseden hastalık, yakasını bırakmadı. Kısa bir süre önce entübe edildi. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Uğur, daha fazla dayanamadı. Usta müzisyen, dün hayatını kaybetti.
Acı haber sonrası sanat dünyası yasa boğuldu. Ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız." diye duyurdu.