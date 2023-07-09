Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu...



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta müzisyen Özkan Uğur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı: Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

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