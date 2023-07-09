Doğum günü sürprizi! Ünlü ABD’li şarkıcı Dante Thomas arkadaşı Muhammed Gömük için sahne aldı

'Mıss California' şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Dante Thomas, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı olan iş insanı Muhammed Gömük'ün doğum günü için Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 10 gündür Çeşme'de tatilde olan Thomas, önceki akşam Gömük'ün doğum gününde sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını söyleyen Thomas, yeni çıkacak olan bir şarkısını da Gömük için söyleyerek ona sürpriz yaptı.
YENİ KREASYON YOLDA
Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, önceki akşam Kıbrıs'ta bir defile düzenledi. Yaptığı tasarımlarla moda severleri kendine hayran bırakan Kerimoğlu, ''Yoğun talep üzerine önümüzdeki yaz sezonu için mayo ve bikini kreasyonu hazırlıyorum'' diyerek müjde verdi. Gece de popçu Hande Yener sahne aldı.
TATİL DEVAM EDİYOR
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Alp Navruz'un Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta bir beachte sohbet eden sevgililer, denize gireceği sırada büyük dalgaların gelmesiyle son anda denize girmekten vazgeçti. Kahkahalar atan çift, deniz kenarında dakikalarca sohbet etti. Alp Navruz'un aşırı kilo aldığı ise gözlerden kaçmadı. (EVREN ABDULLAHOĞLU)