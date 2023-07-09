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    Doğum günü sürprizi! Ünlü ABD’li şarkıcı Dante Thomas arkadaşı Muhammed Gömük için sahne aldı

    Ünlü ABD’li şarkıcı Dante Thomas, arkadaşı Muhammed Gömük’ün doğum günü için Çeşme’de sahne aldı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli saklambaç haberleri....

    Doğum günü sürprizi

    'Mıss California' şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Dante Thomas, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı olan iş insanı Muhammed Gömük'ün doğum günü için Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 10 gündür Çeşme'de tatilde olan Thomas, önceki akşam Gömük'ün doğum gününde sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını söyleyen Thomas, yeni çıkacak olan bir şarkısını da Gömük için söyleyerek ona sürpriz yaptı.

    YENİ KREASYON YOLDA
    Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, önceki akşam Kıbrıs'ta bir defile düzenledi. Yaptığı tasarımlarla moda severleri kendine hayran bırakan Kerimoğlu, ''Yoğun talep üzerine önümüzdeki yaz sezonu için mayo ve bikini kreasyonu hazırlıyorum'' diyerek müjde verdi. Gece de popçu Hande Yener sahne aldı.

    TATİL DEVAM EDİYOR
    Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Alp Navruz'un Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta bir beachte sohbet eden sevgililer, denize gireceği sırada büyük dalgaların gelmesiyle son anda denize girmekten vazgeçti. Kahkahalar atan çift, deniz kenarında dakikalarca sohbet etti. Alp Navruz'un aşırı kilo aldığı ise gözlerden kaçmadı. (EVREN ABDULLAHOĞLU)

        ÇAPKINLIK TURU
        Oyuncu Ali Yörenç, önceki akşam çaplıklık turundaydı. Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncunun yanında bayan arkadaşları da vardı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncu ve kız arkadaşları, ''Ali bizi çekiyorlar'' diyerek koşar adımlarla oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)


        DENİZE GİRMEDİLER
        Oyuncu Yüsra Geyik ve Hazal Türesan'ın Bodrum tatili devam ediyor. İki oyuncu önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te görüntülendi. Denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih eden oyuncular, güneşten bunalınca saçlarını duş suyuyla yıkamakla yetindi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        DALGALARLA DANS
        Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. Ekranlara en son "Kalp Yarası" dizisiyle sevenlerin karşısında olan başarılı oyuncu, tatiline Bodrum'da devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkaran Tanrısevsin, daha sonra jet-ski ile denizde keyifli anlar geçirdi. Oyunculukta başarısını denizde de sergileyen Yağmur Tanrısevsin, jetski ile denizde dakikalarca anın keyfini çıkardı. Öte yandan Tanrısevsin, fit vücuduyla ve güzelliğiyle de plajın ilgi odağı oldu. (EVREN ABDULLAHOĞLU)


            DİKKAT BURCU GELDİ
            İstanbul, Bodrum arasında reklam çekimleri nedeniyle resmen mekik dokuyan Burcu Esmersoy, önceki gün kaldığı otelin önünde bir motoryatta görüntülendi. Burcu Esmersoy, düzgün fiziğiyle kaldığı otelin beach'ine iner inmez tüm dikkatleri üzerine çekti. Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan güzel sunucu fiziği ile genç kızlara taş çıkardı. (EVREN ABDULLAHOĞLU)



            BODRUM'DA ORTAYA ÇIKTI
            Daha önce seçim sonuçlarının ardından, "Bana gitme vakti göründü şeklinde konuşan Ahsen Eroğlu, önceki gün Yalıkavak'taki bir hotelin beach'inde görüntülendi. Şezlongun altından çıkamayan oyuncu, tanga bikinisiyle gövde gösterisi yaptı. Sinem Ünsal da oyuncu arkadaşları gibi denize girmemeyi tercih ederken hararetli bir şekilde telefonla görüştü. (EVREN ABDULLAHOĞLU)

            BEĞENİ YAĞDI
            Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün evinin bahçesinden fotoğraflar paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı renkli karelere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde oyunculuğa geri döneceğinin de müjdesini vermişti.

            BU YIL İLK KEZ
            Bu yıl ilk kez Bodrum'a gelen başarılı oyuncu Merve Boluğur, uzun bir aradan sonra objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, bir arkadaşıyla tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkardı. Keyfi hayli yerinde olan Boluğur, kaldığı otelin iskelesinde görüntülenince tüm dikkatleri üzerine çekti. (EVREN ABDULLAHOĞLU)


                'DOLANDIRILDIM GELDİM'
                Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün alışveriş için gittiği bir AVM'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Kalaycıoğlu "Geçtiğimiz hafta klip için yurt dışına gittim ve dolandırılıp geri döndüm, haftaya tekrar gidiyorum" dedi. Şarkıcı, menajeri ile toplantı yapmak üzere buluşma mekanına doğru gitti.

                HARİKALAR DİYARI
                90'ların yıldız isimlerinden ve halen daha ışığı parlayan Aşkın Nur Yengi, bir kafede sahne aldı. Herkesi kendisine hayran bırakan enerjisinin yanı sıra hem güncel hem de nostaljik repertuarıyla dolu dolu bir geceye imza atan sanatçı, zaman zaman sahneden inip masaları dolaşarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

                BEYAZLAR İÇİNDE
                Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Cansu Tosun, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Mağazaları dolaşan ve alışveriş yapan Tosun, sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla bir araya geldi. Tosun'un beyazlar içindeki şıklığı da adeta göz kamaştırdı.

                    KAMP ÖNCESİ ALIŞVERİŞ
                    Trabzonspor ve milli takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, geride bıraktığımız gün bir AVM'de görüntülendi. Kamp öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Çakır, "Kamp öncesi eksiklerimi tamamlamak için alışverişe çıktım." diye konuştu.

                    GASTRONOMİ ŞÖLENI BAŞLADI
                    Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, önceki akşam Bodrum Be Premium'da Gastronomi şölenine katıldı. Geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinlik serisi, devam etti. Michelin yıldızı almaya hak kazanmış en genç şef İtalyan Paolo Griffa "Türk mutfağı eşsiz ve çok geniş" diyerek Türk yemeklerine övgüler yağdırdı.

                    MİLYAR DOLARLIK KİRACI
                    Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon'un kurucusu ve 153 milyar dolarlık servetin sahibi ABD'li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih etti. Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, efsanevi caz saksofoncusu Kenny G'nin ABD California'daki malikanesini aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi. 5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var. Kenny G, altı yatak odalı evi 1998'de 12,5 milyon dolara satın almıştı. Malikane, müzisyene yılda 7,2 milyon dolar getirecek.

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                    Haberler Saklambaç Doğum günü sürprizi! Ünlü ABD’li şarkıcı Dante Thomas arkadaşı Muhammed Gömük için sahne aldı
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