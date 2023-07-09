Doğum günü sürprizi! Ünlü ABD’li şarkıcı Dante Thomas arkadaşı Muhammed Gömük için sahne aldı

MİLYAR DOLARLIK KİRACI

Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon'un kurucusu ve 153 milyar dolarlık servetin sahibi ABD'li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih etti. Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, efsanevi caz saksofoncusu Kenny G'nin ABD California'daki malikanesini aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi. 5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var. Kenny G, altı yatak odalı evi 1998'de 12,5 milyon dolara satın almıştı. Malikane, müzisyene yılda 7,2 milyon dolar getirecek.

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