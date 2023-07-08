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    Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'ndan samimi itiraf: Anlık yaşıyorum

    Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun Özge Gürel ile evliliği parmakla gösteriliyor. Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık anlık yaşıyorum" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Temmuz tarihli saklambaç haberleri...

    Anlık yaşıyorum

    Serkan Çayoğlu önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Kısa bir tatil yaptık. Özge'nin durumuna göre yine ara ara tatil yaparız" dedi. Fit haliyle ilgili gelen sorulara oyuncu, "Haftada 4-5 gün sporumu yaparım. Biraz da boğazıma düşkünüm. Diyet falan çok beceremiyorum" dedi.

    ÖZGE'YLE BÜYÜYORUZ
    Özge Gürel'le evliliğinin güzel gittiğini söyleyen yakışıklı oyuncu Çayoğlu "Onunla birlikte büyüyoruz. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum" dedi. Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık anlık yaşıyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



    EN DOĞAL HALİ
    Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Kara son olarak annesiyle bahçeden en doğan hallerini paylaşarak, "Annem ve ben çalışıyoruz. Buranın dertleri bambaşka. Sulamazsan solarlar, toplamazsan küserler. Bir taraftan semizotu topluyoruz aralardan. Şeftalileri salyangoz sarmış" dedi.

        KIZDIRAN PAYLAŞIM!
        "Threads" uygulamasına katılan Berfu Yenenler, "Elon güne karşı yapayalnız böyle de olmusk", "Herkesin maskesi düşecek" ve "Benim iki çocuğum varmış" gibi paylaşımlar yaptı. Eşinin uygulamada peş peşe yaptığı paylaşımlar Eser Yenenler'i rahatsız etti. Berfu Yenenler'e tepki gösteren ünlü oyuncu, "Ben bir anlık heves sandım. Threads'da böyle bir tip mi olacaksın sen?" ifadelerini kullandı.


        KEREM'E YENİ İMAJ
        Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, yaz için imaj değiştirdi. Geçtiğimiz gün ünlülerin kuaförü Adem Terzi'yi ziyaret eden Bursin, kendini ona emanet etti. Ekranlardaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken yakışıklı oyuncu, yeni sezonda da iddialı gelmeyi planlıyor.



        AYNEN DEVAM
        Gökhan Keser, müzik yapımcısı 'Volga Tamöz' ve ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sanatçı bu birliktelikteki ilk projesi 'Aynen Aynen' ile dinleyici ile buluştu. Her dinleyişte Akdeniz sıcaklığını kucağımıza bırakan şarkı, dinleyiciyi o an tatile çıkarıyor. Klipte ise sanatçıya eşlik eden 3 ayrı model, enerjisi yüksek ve dinamik anları bize anbean yaşatıyor.



            VE TATİL BİT Tİ!..
            Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, önceki gece İtalya tatili dönüşü İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Gazetecileri karşılarında görünce, "Biz sizi hiç beklemiyorduk" diyen çift, soruları yanıtladı. Deniz, "Çok güzel bir tatil yaptık. Ama arkadaşlarımız var gitmemiz gerekiyor" diyerek aceleci davrandı. Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun Burcu Denizer ile dünyaevine girmesi hakkında, "Mutluluklar diliyorum onlara... Şaşırdım ama çok da sevindim" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            BİTTER İREM
            İrem Derici hit olmaya aday yeni şarkısı "Bitter"i dinleyiciyle buluşturdu. Ortadoğu ülkelerinde kendine ayrı bir hayran kitlesi yaratan Derici şarkısında kullandığı oryantal melodi ile Arap hayranlarına da selam gönderdi. Danstaki yeteneğini bir kez daha gösteren Derici, koreografiyi yoğun konser temposunun ortasında yollarda öğrendi.



            KOVBOY OLDUKOVBOY
            Sefo'nun, henüz yayınlanmadan sosyal medya ve konserlerde beğeni toplayan "İmparator" şarkısı dijital platformlarda yerini aldı. Şarkısının söz ve bestesi Sefo, düzenlemesi ise Yiğit Alp Fırat imzası taşıyor. Sefo'nun yepyeni şarkısına film tadında bir de klip çekildi. Sefo, klipte eğlenceli görüntüleri ile dikkat çekiyor. Sefo'ya klipte kalabalık bir cast ekibi de eşlik ediyor.



                İDDİALI SÖZLER!
                Nesrin Cavazade aşkı tanımladı. Son zamanlarda adı birçok kişiyle anılan oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti. Birbirinden iddialı pozlar veren Cavadzade, "Aşk, uğruna mücadele etmeye değer tek şey" dedi. Güzel oyuncu, son olarak Gökhan Alkan ile nişanlanmış ve evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.


                BRİTNEY SPEARS'I TOKATLADI!
                Spears, Las Vegas'ta ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda NBA oyuncusu Victor Wembanyama'ya yaklaştı ve birlikte fotoğraf çekilmek istedi.

                SOLUĞU KARAKOLDA ALDI
                Yere yığılan Spears'ın gözlükleri de kırıldı. Ardından ayağa kalktı ve masasına geri döndü. Şarkıcıdan özür dilense de şarkıcı soluğu karakolda aldı. Ertesi gün bir basın toplantısı düzenleyen Wembanyama, Spears'ın kalabalıkta kendisini "arkadan çektiğini" söyledi.



                DEV KONSER
                Balıkesir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Aromaterapi Festivali' Muazzez Ersoy ve Kutsi'nin sahne aldıkları muhteşem konserle başladı. Aynı sahneyi paylaşan ikili sanat dolu bir gece yaşattı. 25 bin müzikseverin alanı tıklım tıklım doldurduğu gecede Ersoy ve Kutsi keyifli bir konsere imza attı.



                    MÜZİK SAĞLIKTIR
                    Irmak Arıcı yeni projelerini dinleyicileriyle buluştururken konser maratonuna da ara vermiyor. Arıcı dün akşam Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet gecesinde sahne aldı. İlginin yoğun olduğu konserde yeni mezunları eğlendirdi. Arıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.



                    HANDE'NİN PEŞİNDE!
                    ATV'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Hande'nin Mehmet'in peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Mehmet'i elde etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kolları sıvayacaktır. Köşe bucak Hande'yi arayan Zeliş hiç beklemediği bir anda kendini Hande'nin karşısına buluverir. Sonunda bu gizemli kadının kim olduğunu öğrenecektir. Mehmet ise Hande ve Zeliş'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte yolun sonuna gelmiştir. Hande'nin ağzından öyle kelimeler dökülür ki Mehmet'in kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Belki de Zeliş sonsuza kadar Mehmet'ten vazgeçmek zorunda kalacaktır.

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                    Haberler Saklambaç Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'ndan samimi itiraf: Anlık yaşıyorum
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