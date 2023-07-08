Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'ndan samimi itiraf: Anlık yaşıyorum

Serkan Çayoğlu önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Kısa bir tatil yaptık. Özge'nin durumuna göre yine ara ara tatil yaparız" dedi. Fit haliyle ilgili gelen sorulara oyuncu, "Haftada 4-5 gün sporumu yaparım. Biraz da boğazıma düşkünüm. Diyet falan çok beceremiyorum" dedi.
ÖZGE'YLE BÜYÜYORUZ
Özge Gürel'le evliliğinin güzel gittiğini söyleyen yakışıklı oyuncu Çayoğlu "Onunla birlikte büyüyoruz. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum" dedi. Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık anlık yaşıyorum" dedi. (Aydın HAMZA)
EN DOĞAL HALİ
Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Kara son olarak annesiyle bahçeden en doğan hallerini paylaşarak, "Annem ve ben çalışıyoruz. Buranın dertleri bambaşka. Sulamazsan solarlar, toplamazsan küserler. Bir taraftan semizotu topluyoruz aralardan. Şeftalileri salyangoz sarmış" dedi.