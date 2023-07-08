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    Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin sosyetik yıldız Kim Kardashian ile yakınlaşması olay oldu!

    Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, sosyetik yıldız Kim Kardashian ile yakınlaştı. İspanya’da bir partiye katılan ikili, sarmaş dolaş eğlendi. Gece boyu samimi tavılar sergileyen ikili, aşk haberlerini de beraberinde getirdi.

    Gönlünü ’Kim’e kaptırdı

    Fanatics şirketinin Amerikalı CEO'su Michael Rubin, 'White Party 2023' adını verdiği doğum günü partisi düzenledi.

    Herkesin beyaz giydiği ve Miami'de bir villada düzenlenen partiye Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyonce, Emily Ratajkowski, Kylian Mbappe ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü isimler katıldı.

    Tüm Avrupa transfer piyasası Mbappe'nin geleceği için çıldırırken, partiye katılan ünlü futbolcu, burada çapkınlık turuna çıktı. Kardashian ile sarmaş dolaş eğlenen futbolcu, bir anda gündem oldu. Partinin büyük kısmını sosyetik isimle geçiren Mbappe, gece boyunca Kardashian ile samimiyeti ilerletti.

        BU İLK DEĞİL
        Rubin'in tarafından yayınlanan bir videoda, çiftin etkinlik sırasında takıldığı ve birbirlerine gülücükler saçtıklarını da ortaya çıkardı.

        Ayrıca Kardashian ve Mbappe iddialarına göre bu olaydan önce birçok kez bir araya gelmiş... Hatta Kim, Fransa'ya yıldız futbolcunun yanına bile gitmiş...

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