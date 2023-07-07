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    Love Island şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu ortalığı karıştırdı! Aykut Beceren'le Bodrum'da...

    İngiliz yarışma Love Island’da şampiyon olan Ekin Su Cülcüloğlu, iş insanı Aykut Beceren’le Bodrum’da yakınlaştı. Aldatıldığını öğrenen İngiliz sevgilisi Davide Sanclimenti ihaneti affetmedi.

    İngiltere’yi karıştırdı

    İngiltere'de yayınlanan Love Island isimli bir programa katılan Türk asıllı Ekin Su Cülcüloğlu, programdaki hareketleri ile sık sık gündeme gelmişti.

    Şampiyon olan Cülcüloğlu, programdaki büyük ödülü de kazanmıştı. Tatil için Bodrum'a gelen oyunu, fena yakalandı.

    MANŞETLERE TAŞINDI!
    Bir beachte iş insanı Aykut Beceren ile yakınlaşan Cülcüloğlu'nun fotoğraflarını çeken bazı hayranları ikilinin eğlenirken hallerini sosyal medyada yayınladı.

    Bu fotoğrafları gören Cülcüoğlu'nun İngiltere'deki sevgilisi Davide Sanclimenti ise ayrıldı.
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        Haberler Saklambaç Love Island şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu ortalığı karıştırdı! Aykut Beceren'le Bodrum'da...
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