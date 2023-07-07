Love Island şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu ortalığı karıştırdı! Aykut Beceren'le Bodrum'da...

İngiltere'de yayınlanan Love Island isimli bir programa katılan Türk asıllı Ekin Su Cülcüloğlu, programdaki hareketleri ile sık sık gündeme gelmişti.

Şampiyon olan Cülcüloğlu, programdaki büyük ödülü de kazanmıştı. Tatil için Bodrum'a gelen oyunu, fena yakalandı.