Love Island şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu ortalığı karıştırdı! Aykut Beceren'le Bodrum'da...

İngiltere'de yayınlanan Love Island isimli bir programa katılan Türk asıllı Ekin Su Cülcüloğlu, programdaki hareketleri ile sık sık gündeme gelmişti.
Şampiyon olan Cülcüloğlu, programdaki büyük ödülü de kazanmıştı. Tatil için Bodrum'a gelen oyunu, fena yakalandı.
MANŞETLERE TAŞINDI!
Bir beachte iş insanı Aykut Beceren ile yakınlaşan Cülcüloğlu'nun fotoğraflarını çeken bazı hayranları ikilinin eğlenirken hallerini sosyal medyada yayınladı.
Bu fotoğrafları gören Cülcüoğlu'nun İngiltere'deki sevgilisi Davide Sanclimenti ise ayrıldı.