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    Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy arasındaki aşk dedikoduları gerçek oluyor! İkili Marmaris'te...

    Bir süredir aşk yaşadıkları dedikoduları ile gündemi meşgul eden Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan arasında flaş gelişme... İddialara göre, Ulusoy ve Sükan yaz başında Marmaris’te birlikte tatil yapmış...

    Doğan Savaş
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    Bilm’ece’ çözülüyor

    Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu.

    Ece Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, yakışıklı oyuncu da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirmişti.

    Birlikte rol aldıkları dizinin ardından çok sık bir araya gelen ikili, geçtiğimiz aylarda Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlenmişti. Aşk iddialarının iyice yükseldiği gecede ikiliye, Rıza Kocaoğlu ve Ben Soral de eşlik etmişti.

    TATİL YAPTILAR!
    Öte yandan bütün bu yaşananların ardından Sükan, "İlişki yok, arkadaşız" dese de hayranlarına yakalandı.

        Öne sürülen iddialara göre Ulusoy ve Sükan Marmaris'te kısa süreli bir tatil yaptı.

        Marmaris'te evi bulunan yakışıklı oyuncu, güzel mankeni burada ağırladı. İkilinin bu tatili yaz başında yaptığını öne sürüldü.

        İkili, 'aşk mı yaşıyor?' yoksa 'Dizinin getirdiği yakınlıkla beraber arkadaşça tatil mi yapıyor?' merak konusu oldu.

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        Haberler Saklambaç Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy arasındaki aşk dedikoduları gerçek oluyor! İkili Marmaris'te...
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