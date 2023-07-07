Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy arasındaki aşk dedikoduları gerçek oluyor! İkili Marmaris'te...

Birlikte rol aldıkları dizinin ardından çok sık bir araya gelen ikili, geçtiğimiz aylarda Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlenmişti. Aşk iddialarının iyice yükseldiği gecede ikiliye, Rıza Kocaoğlu ve Ben Soral de eşlik etmişti.