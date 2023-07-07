Burcu Denizer'le dünya evine giren Kaan Urgancıoğlu ilk kez konuştu: Başka bir arkadaşımızın...

Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde Yunanistan'da gerçekleşen nikah töreni ile hayatını birleştiren Urgancıoğlu, evliliği sonrası ilk kez objektiflere yansıdı.

Sürpriz evliliği hakkında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Urgancıoğlu, ''Sadece sizler için değil benim ailem içinde sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık'' dedi.