Aşk orucunu Cem Topçuoğlu ile bozan Şevval Sam ilişkisi hakkında ser verip sır vermiyor!





EN TATLI SEVGİ!

Yaz tatillerini eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Çeşme'deki yazlıklarında geçiren Sinem Kobal, bu kez plajda değil Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Kızı Lalin ile çarşıyı gezmeye çıkan Kobal, bir şeyler içmek için mola verdi. Anne-kız baş başa keyif yaparken, mekan içerisinde bulunan kedi yavrusu Lalin'in ilgisini çekti. Kendi yediği krakerini kediye uzatan ve aralarda onu öpen Lalin, hayvan sevgisi ile herkesi güldürdü.

Ercan AKGÜN