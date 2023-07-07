Aşk orucunu Cem Topçuoğlu ile bozan Şevval Sam ilişkisi hakkında ser verip sır vermiyor!

Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin, önceki gece Galataport'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Sorulara yanıt veren anne ve oğul, "Çok çalıştık. Dinlenmeyi hak ettik. Biraz tatil yapıyoruz" dedi.
Gazetecilerin yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu'nu soracağını anlayan Sam, "Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Özel hayat özeldir" diyerek hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.
Doğan SAVAŞ
'ADALET'Lİ GELDİ!
Seda Mete, yepyeni teklisi "Adalet"i yayınladı. Şarkısının kapak görselleri için ise Mete, Safa Gülsoy objektifine poz verdi. Mete, yabancı dansçıları klip için Los Angeles ve Prag'dan özel olarak getirtti. Yaza bomba gibi girmeyi hedefleyen güzel şarkıcı Seda Mete'nin yeni şarkısı "Adalet" bugün tüm dijital platformda yerini aldı.
KOMİK ANLAR!
Bodrum Türkbükü'nde geçtiğimiz akşam Yaşar fırtınası vardı. Ünlü şarkıcı, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Doksanların unutulmaz ve efsane olmuş parçalarını kendine özgü yorumuyla seslendiren şarkıcı, nazar değmesin diyerek tahta aradı. Bulamayınca da yumruğunu kafasına vuran şarkıcı güldürdü.
YAZIN SİMGESİ
Simge ve Ozan Bayraşa şimdi de house music tarzında yaptıkları "Çapkınca" ile müzik dünyasına yeniliklerle dolu bir yaz getirdi. Yapay zekâ kullanarak tasarlanan animasyon klibin görüntüleri izleyenleri yaz mevsiminin en güzel anlarına götürdü.