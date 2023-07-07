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    Aşk orucunu Cem Topçuoğlu ile bozan Şevval Sam ilişkisi hakkında ser verip sır vermiyor!

    Reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Sam, adeta ser verip sır vermiyor. Güzel oyuncu, yeni ilişkisi sorulunca yine kaçacak yer aradı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Durak’sam’adan kaçtı

    Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin, önceki gece Galataport'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Sorulara yanıt veren anne ve oğul, "Çok çalıştık. Dinlenmeyi hak ettik. Biraz tatil yapıyoruz" dedi.

    Gazetecilerin yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu'nu soracağını anlayan Sam, "Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Özel hayat özeldir" diyerek hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.
    Doğan SAVAŞ



    'ADALET'GELDİ!
    Seda Mete, yepyeni teklisi "Adalet"i yayınladı. Şarkısının kapak görselleri için ise Mete, Safa Gülsoy objektifine poz verdi. Mete, yabancı dansçıları klip için Los Angeles ve Prag'dan özel olarak getirtti. Yaza bomba gibi girmeyi hedefleyen güzel şarkıcı Seda Mete'nin yeni şarkısı "Adalet" bugün tüm dijital platformda yerini aldı.



    KOMİK ANLAR!
    Bodrum Türkbükü'nde geçtiğimiz akşam Yaşar fırtınası vardı. Ünlü şarkıcı, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Doksanların unutulmaz ve efsane olmuş parçalarını kendine özgü yorumuyla seslendiren şarkıcı, nazar değmesin diyerek tahta aradı. Bulamayınca da yumruğunu kafasına vuran şarkıcı güldürdü.



    YAZIN SİMGESİ
    Simge ve Ozan Bayraşa şimdi de house music tarzında yaptıkları "Çapkınca" ile müzik dünyasına yeniliklerle dolu bir yaz getirdi. Yapay zekâ kullanarak tasarlanan animasyon klibin görüntüleri izleyenleri yaz mevsiminin en güzel anlarına götürdü.



        YILDIRIM KONSER
        Hale Yıldırım önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Son dönemlerde sevilerek dinlenen Yıldırım, sahneye Sezen Aksu'nun "Ne kavgam bitti ne sevdam" şarkısıyla gelirken, gece boyu hareketli şarkılarla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.



        ÇOCUKÇA HAREKET
        Sinan Akçıl, önceki gün bir radyo programına konuk oldu. Kuşadası'nda gerçekleşen yayında Akçıl'dan samimi itiraflar geldi. Geçtiğimiz günlerde fanlardan bir mesaj aldığını söyleyen Akçıl, "Ferhat Göçer beni Twitter'dan engellemiş. Sanırım eski eşimle bana düğünde yaşattığı yakışıksız olayın polemiği yüzünden... Kariyeri adına çok önemli hit şarkılar veren bir adamı engellemesi çocukça bir hareket gibi geldi. Zaten merak ettiğim bir kişi değil" sözleriyle şaşırttı.



        SELAMLAŞTIK
        Bir dönem beraber çalıştığı hatta aşk yaşadığı Hande Yener'le ilgili, "Hala dargın mısınız?' sorusuna yanıt veren şarkıcı şunları söyledi: "Hande Yener ile ortak bir arkadaşımız vasıtası ile selamlaştık, Hande'yi severim" diyerek iyimser konuştu.

            YİNE ÇOK TARZ!
            Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen, Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yaptı. Tatile çıkan Evcen, pozlarıyla adeta büyüledi. Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.



            CAN'SU' GİBİ!
            Cansu Tosun önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Reklam çekimi için Bodrum'a gelen Tosun, çekimin ardından kendisini serin sulara bıraktı. Yalıkavak'ta bir otelin iskelesinde objektiflere yansıyan oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil'in Ankara'da film çekimlerde olduğu öğrenildi.
            Evren ABDULLAHOĞLU



            ISINMA ÖNEMLİ!
            Ablası Pınar Ertuğrul ile birlikte Çeşme'de tatil yapan oyuncu Çağlar Ertuğrul, Aya Yorgi Koyu'nda denize girdi. İskelenin uç kısmında ısınma hareketleri yapan iki kardeş, daha sonra arka arkaya atladı. Uzun süre suda kalan yakışıklı oyuncu, çıkar çıkmaz locasına gitti.
            Ercan AKGÜN



                MİLYONLUK POZ!
                Geçtiğimiz hafta lüks bir otelde zengin bir iş insanının aracında görülen Banu Zorlu, bu kez de iki bayan arkadaşıyla bir yatın üzerinde görüntülendi. Çok yakında single parçasını çıkaracak olan ünlü şarkıcı, konser maratonu arasında tatile zaman ayırdı. Milyonluk takılarıyla dakikalarca poz verip arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren Zorlu, çekimin ardından yaşadığı aksilik sonucu altın künyesini kaybetti.
                Ercan AKGÜN



                EN TATLI SEVGİ!
                Yaz tatillerini eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Çeşme'deki yazlıklarında geçiren Sinem Kobal, bu kez plajda değil Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Kızı Lalin ile çarşıyı gezmeye çıkan Kobal, bir şeyler içmek için mola verdi. Anne-kız baş başa keyif yaparken, mekan içerisinde bulunan kedi yavrusu Lalin'in ilgisini çekti. Kendi yediği krakerini kediye uzatan ve aralarda onu öpen Lalin, hayvan sevgisi ile herkesi güldürdü.
                Ercan AKGÜN



                BEYAZ MELEK
                En son şarkıcı Sefo ile birlikte olan güzel oyuncu Melisa Döngel'in, gönlünü futbol camiasının en çapkın isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'a kaptırdığı iddia edilmişti. İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel, deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı. Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.



                    GÜNDEŞ'İN AYAK SESLERİ
                    Ebru Gündeş, kariyerinin 16'ıncı albümünden iki şarkıyı sevenleriyle buluşturdu. Gündeş, merakla beklenen albümden Bodrum ve Bir Sebebi Var isimli şarkılarını hayranlarının beğenisine sundu. Bodrum'un sözlerine Hakkı Yalçın, müziğine Ayla Çelik ve Serdar Arslan imzasını attı. Sevenleri Gündeş'in şarkıları paylaşmasını "Beklenen albümün ayak sesleri" olarak yorumladı.



                    SEFO RÜZGARI
                    Sefo, önceki gün Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Yoğun ilgi ve beklentiyi, sahnedeki enerjisiyle fazlasıyla karşılayan Sefo, yaza damga vuran ve sosyal mecralarda trend olan ''Araba'' ve ''Veda Saati'' şarkılarıyla adrenalin seviyesini doruğa çıkardı. Küçük hayranlarını sahneye davet eden Sefo, ''Çocukları pistten değil, çocukları piste aldık'' diyerek esprili bir gönderme yaparak herkesi güldürmeyi başardı.



                    DERS NİTELİĞİNDE KİTAP!
                    Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Müjdat Yetkiner'in gelini Özge Yetkiner, "Hayatımın Kadını" adlı kitabını okuyuculara sundu. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların aile içinde yaşadıkları hikayeleri anlatan kitap, D&R mağazalarında satışa sunuldu. Ders niteliğinde notların yer aldığı kitap, hayatın gerçeklerini görmenize yardımcı olacak.

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                    Haberler Saklambaç Aşk orucunu Cem Topçuoğlu ile bozan Şevval Sam ilişkisi hakkında ser verip sır vermiyor!
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