Yakayı 'el'e verdi! Oyuncu Ayşe Tolga gizemli sevgilisi ile fena yakalandı

Oyuncu Ayşe Tolga, önceki gün Bebek'de bir beyefendi ile birlikte el ele yürürken görüntülendi. Bir mekandan çıkan ikili, arabaya bindiği esnada gazeteciler görüntü alınca Tolga, camını açıp, "Bir izin alsaydınız. Hangi kurumda çalışıyorsunuz?" sorusunu sordu. Ardından cevap alan Ayşe Tolga, daha sonra yanındaki beyefendi ile birlikte oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
OLDUM RENGARENK!
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni pozlarını yayınladı. Kızlarının doğumundan beri ekranlardan uzak olan ancak tekrar işine dönmek için gelen projeleri değerlendirdiğini açıklayan Kobal, renkli elbisesiyle çekilen karelerini, "Yaz" notuyla paylaştı. Ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.
ŞÖHRET ATEŞTEN GÖMLEK
Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şöhretin ateşten gömlek olduğunu söyleyen Bilgiç, 'Onu giyerken çok dikkat etmek lazım... Her zaman sansasyonel yaşamamak mütevazi yaşamak ilerleyen zamanda çok işe yarıyor. Çok ünlü olan sanatçılar ve oyuncuları da basının anlayışla karşılaması gerek" dedi.