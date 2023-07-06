Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yakayı 'el'e verdi! Oyuncu Ayşe Tolga gizemli sevgilisi ile fena yakalandı

    Oyuncu Ayşe Tolga, bir beyefendi ile birlikte el ele yürürken görüntülendi. Objektiflere yakalanan ünlü güzel, ne diyeceğini şaşırdı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli saklambaç haberleri..

    Fena yakalandı!

    Oyuncu Ayşe Tolga, önceki gün Bebek'de bir beyefendi ile birlikte el ele yürürken görüntülendi. Bir mekandan çıkan ikili, arabaya bindiği esnada gazeteciler görüntü alınca Tolga, camını açıp, "Bir izin alsaydınız. Hangi kurumda çalışıyorsunuz?" sorusunu sordu. Ardından cevap alan Ayşe Tolga, daha sonra yanındaki beyefendi ile birlikte oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

    OLDUM RENGARENK!
    Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni pozlarını yayınladı. Kızlarının doğumundan beri ekranlardan uzak olan ancak tekrar işine dönmek için gelen projeleri değerlendirdiğini açıklayan Kobal, renkli elbisesiyle çekilen karelerini, "Yaz" notuyla paylaştı. Ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.



    ŞÖHRET ATEŞTEN GÖMLEK
    Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şöhretin ateşten gömlek olduğunu söyleyen Bilgiç, 'Onu giyerken çok dikkat etmek lazım... Her zaman sansasyonel yaşamamak mütevazi yaşamak ilerleyen zamanda çok işe yarıyor. Çok ünlü olan sanatçılar ve oyuncuları da basının anlayışla karşılaması gerek" dedi.



        YAKAYI ELE VERDİ!
        Geçtiğımiz aylarda şiddet iddiaları ile gündeme gelen Batuhan Karacakaya, önceki gün Galataport'da bir hanımefendi ile birlikte görüntülendi. El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çekmesi ile birbirinden uzaklaşsa da yakayı ele verdiler. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermeden ortadan kayboldular. (Doğan SAVAŞ)



        NAZARA GELDİ!
        Geçtiğmiz gün İstanbul'da bir davete katılan Çiğdem Batur, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, " Spor yaparken belimi çok kötü sakatladım. Fizik tedavi falan uyguladık. O an hiç kimseyi de çağıramadım. Esneme hareketleri yaptım ama baktım olacak gibi değil, hemen doktora gittim" diyerek spor yaparken de sakatlandığını dile getirdi. (Doğan SAVAŞ)

        BÜTÜN KIZLAR TOPLANDIK!
        Çeşme'nin plajlarında boy gösteren iki güzel oyuncu Alina Boz ve İlayda Alişan, arkadaşları Ece Bölükbaş bir beachte görüntülendi. Bölükbaş, iki oyuncuyu da yanına alarak denize girdi. Suyun soğuk olması nedeniyle biraz tereddüt eden kızlar, cesaretlerini toplayarak aynı anda denize dalış yaptı. Birkaç dakikalık yüzme macerasından sonra denizden çıkan üç güzel, soğuk sudan nasibini alarak şezlonglarına geri döndü. (Ercan AKGÜN)



            AİLE SAADETİ
            Güzel oyuncu Seray Sever, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Ailesiyle ve çocuklarıyla birlikte beache gelen Sever, hem eşinin ailesi hem de kendi ailesi ile birlikte güzel havanın keyfini çıkardı. İkiz kızları Sofya ve Alya ile birlikte denizde ve kumsalda oyunlar oynayan başarılı oyuncu, fit haliyle de genç oyunculara taş çıkardı.



            HAYRAN BIRAKTI!
            Bayramdan sonra soluğu Bodrum'dan alan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan'da bir beachte denize girerken görüntülendi. Düzgün fiziği ve fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan Karalar, denize girdikten sonra uzun uzun güneş banyosu yaptı. (Evren Abdullahoğlu)



            YANABİLİR HER ŞEY!
            Emre Altuğ, yeni şarkısı 'Yanabilir Her Şey'le yazı karşıladı. Söz ve müziğine Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'ın imza attığı şarkının, düzenlemesini de Telkıvıran yaptı. Yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ'un oturduğu şarkının klibi, Şile'de çekildi. Altuğ'un 1974 model International marka, çift kabin kamyonetinin kullanıldığı klipte üç genç sokak müzisyeni sanatçıya eşlik etti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını!
            Haberler Saklambaç Yakayı 'el'e verdi! Oyuncu Ayşe Tolga gizemli sevgilisi ile fena yakalandı
                loading
                SON DAKİKA