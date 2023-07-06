Yakayı 'el'e verdi! Oyuncu Ayşe Tolga gizemli sevgilisi ile fena yakalandı





NAZARA GELDİ!

Geçtiğmiz gün İstanbul'da bir davete katılan Çiğdem Batur, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, " Spor yaparken belimi çok kötü sakatladım. Fizik tedavi falan uyguladık. O an hiç kimseyi de çağıramadım. Esneme hareketleri yaptım ama baktım olacak gibi değil, hemen doktora gittim" diyerek spor yaparken de sakatlandığını dile getirdi. (Doğan SAVAŞ)