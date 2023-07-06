Fena aşka geldi! Melisa Aslı Pamuk gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı...

Yazın gelmesiyle birlikte ünlülerin aşk hayatlarında hareketli dakikalar da yaşanmaya başladı. Bir dönem futbolcu Oğuzhan Özyakup'la aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, evliliğin eşiğinden dönmüştü.
Geçtiğimiz aylarda adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılan güzel oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan Pamuk, bir başka isimle anıldı. İddialara göre güzel oyuncu, Yusuf Yazıcı ile yakınlaştı.
TAKİP BAŞLADI
Yusuf Yazıcı futbol liglerinin araya girmesiyle soluğu her sene olduğu gibi Çeşme'de aldı. Yakın arkadaşlarıyla tatil yapmayı seven milli futbolcu, iddialara göre Melisa Aslı Pamuk'la da burada tanıştı. Arkadaş ortamında tanışan ikili, burada samimiyeti ilerletti.