Fena aşka geldi! Melisa Aslı Pamuk gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı...

Geçtiğimiz aylarda adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılan güzel oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan Pamuk, bir başka isimle anıldı. İddialara göre güzel oyuncu, Yusuf Yazıcı ile yakınlaştı.