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    Fena aşka geldi! Melisa Aslı Pamuk gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı...

    Güzelliğiyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdı. İddialara göre milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yakınlaşan Pamuk, yaza aşkla giriş yaptı. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de dedikoduları yükseltti.

    ’Pamuk’ kalbi doldu!

    Yazın gelmesiyle birlikte ünlülerin aşk hayatlarında hareketli dakikalar da yaşanmaya başladı. Bir dönem futbolcu Oğuzhan Özyakup'la aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, evliliğin eşiğinden dönmüştü.

    Geçtiğimiz aylarda adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılan güzel oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan Pamuk, bir başka isimle anıldı. İddialara göre güzel oyuncu, Yusuf Yazıcı ile yakınlaştı.

    TAKİP BAŞLADI
    Yusuf Yazıcı futbol liglerinin araya girmesiyle soluğu her sene olduğu gibi Çeşme'de aldı. Yakın arkadaşlarıyla tatil yapmayı seven milli futbolcu, iddialara göre Melisa Aslı Pamuk'la da burada tanıştı. Arkadaş ortamında tanışan ikili, burada samimiyeti ilerletti.

        Daha sonra sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeye başlayan Pamuk ve Yazıcı, aşk iddialarını güçlendirdi. Hatta Yazıcı'nın yakın arkadaşı futbolcu Burak Taş da güzel oyuncuyu takibe aldı.

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        Haberler Saklambaç Fena aşka geldi! Melisa Aslı Pamuk gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı...
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