Demet Özdemir aradığı aşkı komşuda buldu!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift, magazin gündeminde geniş yer edinmişti.
Koç ile ayrıldıktan sonra kameralardan uzak bir tatil tercih eden Özdemir, rotasını Yunanistan'a çevirmişti. Yunan adalarında tatil yapan güzel oyuncu, iddiaya göre burada Yunan DJ Sergio'ya gönlünü kaptırdı.
PARTİDE TANIŞTILAR!
İddialara göre Sergio ile Demet Özdemir ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştı. Daha sonra ise Sergio'nun sahnelerine Özdemir gitmeye başlamış.