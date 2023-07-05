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    Demet Özdemir aradığı aşkı komşuda buldu!

    Oğuzhan Koç’la 5 aylık evlilikleri biten Demet Özdemir, yaz mevsimine hızlı giriş yaptı. Tatil için Yunanistan’ı tercih eden Özdemir’in aşk, kapısını bir kez daha çaldı. İddiaya göre aradığı aşkı burada bulan güzel oyuncu, Yunan Dj Sergio ile yakınlaştı.

    Bir ’demet’ mutluluk!

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ani bir kararla boşanan ve evlilikleri kısa süren çift, magazin gündeminde geniş yer edinmişti.

    Koç ile ayrıldıktan sonra kameralardan uzak bir tatil tercih eden Özdemir, rotasını Yunanistan'a çevirmişti. Yunan adalarında tatil yapan güzel oyuncu, iddiaya göre burada Yunan DJ Sergio'ya gönlünü kaptırdı.

    PARTİDE TANIŞTILAR!
    İddialara göre Sergio ile Demet Özdemir ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştı. Daha sonra ise Sergio'nun sahnelerine Özdemir gitmeye başlamış.

        Hatta ikili aynı mekanlardan fotoğraflar paylaşırken gizliliğe özen gösteriyormuş. Son olarak ünlü Dj'in sahnesine giden güzel oyuncu, DJ'in hemen arkasında eğlendi.

        TAKİP DE BAŞLADI!
        Özel önlemler alan ikili sosyal medyadan ortak bütün arkadaşlarını takip ederken birbirlerini takibe almıyorlardı. Sergio, bu gizeme daha fazla dayanamadı ve Özdemir'i takibe aldı.

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