Güzel şarkıcı Burcu Güneş, "Yemeklerinize dikkat ediyor musunuz?" sorusuna, "10 sene kırmızı et yemedim. Bir süre sonra kırmızı et yedim ama az yiyorum. Daha çok balık ve deniz ürünleri seviyorum. İzmirli olduğum için yeşillik yiyorum. Çim suyu bile içiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

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