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    Burcu Güneş formda kalma sırrını açıkladı: "Çim suyu"

    Burcu Güneş, uzun süredir formunu korumasını düzenli beslenmeye bağlıyor. Güneş, yılladır fit olmasının sırrını şu sözlerle açıkladı: Et yemiyorum ve çim suyu içiyorum...

    Çim suyu içiyorum

    Burcu Güneş, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Spor ve diyetle 6-7 aydır veremediğim birkaç kiloyu verdim.

    Sahnede kendini ne kadar fit ve hafif hissedersen o kadar iyi geçiyor. Yediklerimi, içtiklerime ve sporuma dikkat ediyorum. Fitliği korumak şart" dedi.

    Güzel şarkıcı Burcu Güneş, "Yemeklerinize dikkat ediyor musunuz?" sorusuna, "10 sene kırmızı et yemedim. Bir süre sonra kırmızı et yedim ama az yiyorum. Daha çok balık ve deniz ürünleri seviyorum. İzmirli olduğum için yeşillik yiyorum. Çim suyu bile içiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

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