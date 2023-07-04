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    Geçmişe yolculuk! İbrahim Tatlıses Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede...

    Sanat günleri kapsamında sahne alan İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmirlilere muhteşem bir gece yaşattı. Geceye Ergen ve Tatlıses’in dansı damga vurdu...

    Geçmişe yolculuk

    İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede buluştu. 25 bin müzikseverin yer aldığı Aliağa'daki konser dev isimlerle şenlendi.

    Espirileriyle, kahkahaya boğan Şafak Sezer'in, Gülben Ergen'i sahneye davet etmesiyle müzik keyfi başladı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in sahne almasıyla coşku ikiye katlandı.

    Eğlencenin bir an olsun azalmadığı bu özel etkinlikte Tatlıses ve Ergen'in dansı geceye damgasını vurdu. Yıllar önce birlikte çektikleri klibi hatırlatan ikili 'Haydi Söyle' parçasını seslendirerek dans etti.

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    Haberler Saklambaç Geçmişe yolculuk! İbrahim Tatlıses Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede...
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