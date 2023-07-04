Geçmişe yolculuk! İbrahim Tatlıses Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede...

Eğlencenin bir an olsun azalmadığı bu özel etkinlikte Tatlıses ve Ergen'in dansı geceye damgasını vurdu. Yıllar önce birlikte çektikleri klibi hatırlatan ikili 'Haydi Söyle' parçasını seslendirerek dans etti.

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