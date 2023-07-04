Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı

    Emre Altuğ ile boşanmasının ardından 8 yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan güzel manken Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre bayram öncesi tartışan çift, arayı bir türlü toparlayamadı. Herkesin evlilik haberi beklediği çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ayrıldı...

    Sen yoluna ben yoluma

    Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıl boyunca hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı. Ta ki Nail Gönenli'ye aşık olana kadar...

    İki oğlu olan başarılı model, özel hayatıyla ilgili kurallarını avukat Nail Gönenli için yıkmış ve birçok ünlü ismin avukatı olan Gönenli'yle ocak ayında bir partide başlayan beraberliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmemişti.

    ARAYI BULAMADILAR!
    Aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran'daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

        Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çift dostça ayrılık kararı aldı.

        Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin bayramdan önce tartıştığı ve sonra araya toparlayamadığı da gelen iddialar arasında...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Saklambaç Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı
            loading
            SON DAKİKA