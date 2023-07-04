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    En iyilerle yarışıyor! Oktay Kaynarca En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday...

    ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca, canlandırdığı Cezayir Türk karakteriyle Seul Drama Ödülleri kapsamında En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday olarak gösterildi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    En iyilerle yarışıyor

    Seul Uluslararası Drama Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi drama dizilerini ve en iyi drama ödüllerini seçiyor. 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşecek olan ödül töreni kapsamında, ödül sahipleri 21 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak. Adayların belirlenmesi için 44 farklı ülkeden 344 farklı proje katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda "The Father" adıyla dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edilen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi.



    BALKANLARI FETHETTİ
    Yurt içi ve yurt dışında Katar, Dubai ve Bahreyn de başta olmak üzere bir çok başarılı organizasyonlara ve defilelere imza atan başarılı model Duygu Çakmak, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum. Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.



    DOĞULU RÜZGARI!
    Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Doğulu, geçtiğimiz akşam Harbiye'de sahne aldı. Müzikseverler, Doğulu'nun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Etkileyici sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Doğulu, gecenin enerjisini doruğa çıkardı. Performansının yanı sıra göz alıcı sahne kıyafetleriyle görsel bir şölen yaşatan Doğulu, dinleyicilerden tam not aldı.



        AFRODİZYAK ETKİSİ!
        Yeni çıkan "Afrodizyak" albümüyle müzik listelerinde, radyolarda zirveye oturan pop ikonu Hande Yener Çınarçık'ta konser verdi. İzdihamın yaşadığı ve günler öncesinden biletlerin tükendiği konserde, hem göze hem kulağa hitap eden Yener, Temmuz ayında 15 konserlik mataron ile rekoru kıracak.



        NOSTALJİ GECESİ!
        Cenk Eren, Nükhet Duru ve Emel Sayın önceki akşam birlikte Bodrum'da sahne aldı. Efsaneleri buluşturan konser, "Neşe-i Muhabbet" konseptinde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçmişe dair anılarını her fırsatta anlatan Emel Sayın "Sizin daha yaşınız genç aslında bende daha gencim, bir nesil daha yetiştireceğim. En az bir otuz yıl daha beni çekeceksiniz " diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.

        TATLI İNATLAŞMA!
        Bu yaz döneminin büyük bir kısmını Çeşme'de geçirmeyi planlayan oyuncu Merve Oflaz, köpeğini de yanından ayırmıyor. Oflaz, denizde köpeğiyle birlikte serinlemek istedi ancak bunu bir türlü başaramadı. Suya girmek istemeyen dostunu dakikalarca ikna etmeye çalışan güzel oyuncu, en sonunda onu plajda bırakıp tek başına denize girdi. Köpeğinin bakışlarına dayanamayan Oflaz, sudan çıkıp bir kez daha onu denize sokmaya çalıştı ancak yine başarılı olamadı. (Ercan AKGÜN)

            HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ!
            Ünlü şarkıcı Cem Belevi, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Yoğun geçen konser temposundan fırsat bulan Belevi, gün boyu şezlongda güneşlenerek arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara arkadaşlarıyla birlikte jetskiye binen Belevi, sahnedeki hünerlerini denizde de sergiledi.



            GÜLÜMSE DÜŞÜYORUM!
            Nilperi Şahinkaya, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Her fırsatta sosyal medyasından tatil karelerini paylaşan güzel oyuncu, buna bir yenisini daha ekledi. Şahinkaya'nın havuza adım attığı anları, Instagram'dan paylaştı. Düzgün fiziğini de gözler önüne seren ünlü oyuncu, renkli fotoğraflarıyla da yine ilgi odağı oldu.

            NEŞELİ ANLAR
            Yaz aylarını her sene Çeşme'de kendi evlerinde geçiren Sinan Engin, oğlu Oğulcan Engin ve işletmeci Mustafa Aksakallı, bir arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yaptı. Uzun süre locada sohbet eden dörtlü, daha sonra hep birlikte denize girdi. Plajda konuşurken bir ara gülme krizine giren Sinan Engin'in o anları, arkadaşlarını ve oğlunu da neşelendirdi. (Ercan AKGÜN)

            SÜRPRİZ KUTLAMA!
            Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikteliği devam eden Ilıcalı, sevgilisinin doğum günü için özel bir parti düzenledi. Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmayan Ilıcalı, bu sefer ezber bozdu. Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.



                NE ALA KOMŞU
                Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen Oğuzhan Koç'un, güzel fenomen ile aşk yaşadıkları iddiası gündeme gelmişti. Arabada görüntülenen ikilinin tüm geceyi birlikte geçirmesi iddiaları güçlendirmişti. Ala Tokel, hakkında çıkan haberlerle ilgili Koç'un komşusu olduğunu söyledi. Tokel aşk iddialarıyla ilgili, "O benim komşum. Komşu oluyoruz" dese de ikilinin şuan flört ettiği ve arkadaş ortamlarında görüşerek birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi.



                YİNE ZİRVEDE!
                Yapımını AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere" geçtiğimiz akşam yayınlanan 3. bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu. Dizi Tüm Kişiler'de %3,49 izlenme oranı ve %13,51 izlenme payı 20+ABC1'de ise %3,01 izlenme oranı ve %11,79 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.



                KUTLAMAYA ÜNLÜ AKINI
                Magazin dünyasının sevilen iş insanı Muhammed Gömük, önceki akşam eski dostlarıyla Kuruçeşme'de doğum günü kutlaması yaptı. Birçok ünlü ismin katıldığı yemekte, Amerikalı şarkıcı Dante Thomas ve Wilma Elles de boy gösterdi. Yaptığı birçok projeyle adından söz ettiren Elles, "Güzel bir gece için buradayız. Kutlamalara Çeşme'de devam edeceğiz" dedi.



                    EVLİLİK YOLUNA GİRDİLER
                    Genç oyuncu Hatice İrkin'in, yönetmen Fırat Sevin'le birliktelikleri iki yıldır doludizgin ilerliyordu. Geçtiğimiz gün evlilik yolunda ilk adımı atan çift, aile ve yakın arkadaşlar arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlandı.

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                    Haberler Saklambaç En iyilerle yarışıyor! Oktay Kaynarca En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday...
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