En iyilerle yarışıyor! Oktay Kaynarca En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday...

Seul Uluslararası Drama Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi drama dizilerini ve en iyi drama ödüllerini seçiyor. 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşecek olan ödül töreni kapsamında, ödül sahipleri 21 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak. Adayların belirlenmesi için 44 farklı ülkeden 344 farklı proje katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda "The Father" adıyla dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edilen "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi.
BALKANLARI FETHETTİ
Yurt içi ve yurt dışında Katar, Dubai ve Bahreyn de başta olmak üzere bir çok başarılı organizasyonlara ve defilelere imza atan başarılı model Duygu Çakmak, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum. Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.
DOĞULU RÜZGARI!
Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Doğulu, geçtiğimiz akşam Harbiye'de sahne aldı. Müzikseverler, Doğulu'nun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Etkileyici sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Doğulu, gecenin enerjisini doruğa çıkardı. Performansının yanı sıra göz alıcı sahne kıyafetleriyle görsel bir şölen yaşatan Doğulu, dinleyicilerden tam not aldı.