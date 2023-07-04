Afra ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle: Tek kalemde sildi!

SONUNDA SİLDİ!

Bazı kullanıcılar; "Çok sevindim", "Çok mutlu olun çok" gibi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ünlü çifti ağır eleştirdi ve "Sevgilinizi yakın arkadaşınızla aynı ortama getirmeyin", "Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu" gibi yorumlar yaptı. Magazin gündemine sallayan görüntülerin ardından Demir'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

Mert Ramazan Demir, Instagram sayfasında yer alan ve Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun sevgili oldukları döneme ait olan fotoğrafı sildi. Fotoğrafın Demir'in sayfasında yer almasının rahatsız olan bazı Yazıcıoğlu hayranları ise "Sonunda" yorumunda bulundu.