Afra ile aşk yaşayan Mert Ramazan Demir’den beklenen hamle: Tek kalemde sildi!

Afra Saraçoğlu 2018 yılında Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamış, ancak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.
Daha sonra ayrılan çift, "İlişkimizin bitmesinin üçüncü kişilerle alakası yok" demişti. 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, bir süre sonra gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı.
AŞK BELGELENDİ!
Deniz ve Yazıcıoğlu aşkı doludizgin devam ederken Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde de flaş bir gelişme yaşanmıştı. Saraçoğlu ve Demir, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından birlikte tatile çıkmıştı.