Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.
Stil danışmanı olarak ülkemizin önde gelen isimlerinden olan Başak Dizer, şimdilerde de Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı "Aile" dizisinde stil danışmanlığı yapıyor.
Mutlu evlilikleri ile örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in, bir bebek bezi reklamında oynayacaklarını öğrendim.