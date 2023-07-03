Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu reklam filminden 30 milyon lira kazanırken, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını duydum. Çekim ekibi şimdilerde reklam filmi için hastane ve benzeri yerleri seçiyormuş. Benden söylemesi…