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    Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer reklam filminde oynayacak

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer, bir bebek bezi firmasının reklamında oynayacak. İddiaya göre 30 milyon TL alacak. Çekimler ise yakın zamanda başlayacak...

    UFUK ÖZCAN
    Takvim
    30 milyon liralık reklam

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

    Stil danışmanı olarak ülkemizin önde gelen isimlerinden olan Başak Dizer, şimdilerde de Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı "Aile" dizisinde stil danışmanlığı yapıyor.

    Mutlu evlilikleri ile örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in, bir bebek bezi reklamında oynayacaklarını öğrendim.

        Karı-koca ilk kez kamera karşısına geçecek olan ikili, çocukları Kurt Efe'yi ise ekrandan uzak tutacaklarmış. Yani Kurt Efe'yi reklam filminde oynatmak istememişler.

        Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu reklam filminden 30 milyon lira kazanırken, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını duydum. Çekim ekibi şimdilerde reklam filmi için hastane ve benzeri yerleri seçiyormuş. Benden söylemesi…

        ULUS'TA EVLENDİLER
        SURVIVOR All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Eylül ayında nikah masasına oturmayı planlayan ikili, evlilik yolunda hızla ilerliyorlar. Yıllardır Bebek'te oturan Mert Öcal, bekar evinden taşınmış ve Sude Burcu ile beğendikleri bir eve geçmişler.

            Aylardır ev arayan Mert Öcal ve Sude Burcu, istedikleri gibi bir evi Ulus'ta bulmuşlar. Bir sitede 4+2 bir eve taşınan çift, şimdilerde bu evlerini de yeni eşyalar ile süslüyorlarmış. Yani anlayacağınız ikili, evlilik öncesi ev hazırlıklarını bitirmiş oldular…

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            Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer reklam filminde oynayacak
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