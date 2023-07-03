Gonca Vuslateri ve Ebru Akel tavlada kozlarını paylaştı! Güzel oyunculardan dostluk mesajı: "Kazanan dostluk olur.."





HERKES HADDİNİ BİLECEK!

Şarkıcı Ümit Yaşar, geçtiğimiz akşam Beylikdüzü Duqqan Sahne'de sahne aldı. Mekan sahibi Gökhan Reis ile beraber poz veren Yaşar, Yıldız Tilbe'den bir şarkı seslendireceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı bazı meslektaşlarına da gönderme yaptı: Biz her zaman doğallıktan yanayız. Hiçbir zaman birileri gibi çıkıp da çakma imparator olarak görmüyoruz kendimizi. Herkes haddini bilsin.

KOÇ'UM BENİM

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

SEN YOLUNA BEN YOLUMA

Evliliklerimi yürütemeyen ikili, ayrılığın ardından aşk hayatlarına hız verdi. Ünlü pozçu Oğuzhan Koç, fenomen Ala Tokel ile bir ilişkiye başladı. ALAÇATI'DA AŞK

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen başarılı şarkıcı, aşk kapısını yeniden açtı. Arabada görüntülenen ikilinin samimi hali dikkatlerden kaçmadı.