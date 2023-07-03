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    Gonca Vuslateri ve Ebru Akel tavlada kozlarını paylaştı! Güzel oyunculardan dostluk mesajı: "Kazanan dostluk olur.."

    Güzel oyuncular Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, önceki gün Bodrum'da bir otelde görüntülendi. Birlikte tatil yapan yakın dostlar, tavla oynadı. İkili, "bu masada kazanan her zaman dostluk olur" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli saklambaç haberleri...

    Kazanan dostluk olur

    Güzel oyuncular Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, önceki gün Bodrum'da bir otelde görüntülendi. Birlikte tatil yapan yakın dostlar, tavla oynadı.

    Kendilerini çeken gazetecilere gülümseyen ünlü oyuncular, "Hava çok sıcak o yüzden dondurmasına oynuyoruz. Fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur" dedi.



    52'NCİ YAŞ GÜNÜ
    Defne Samyeli, yeni yaşını kızlarıyla kutladı. 52 yaşına basan Samyeli, bir yanına Deren'i bir yanına Derin'i aldı. "Doğum günümü kutlayan, arayan soran sevdiklerimin yeri başka. İyi ki doğmuşum" ifadesini kullandı.



        HEM HARCADIM HARCANDIM
        Simge Sağın, bayramın son günü Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Fırfırlı kot şort ve kot ceket giyen güzel şarkıcı, programın ilk yarısında kendi parçalarına yer verdi. İkinci bölümde ise arabesk ve diğer şarkıları seslendiren Simge, "Harcandıkça" adlı çalışmasını söylemeden önce hayranlarıyla dertleşti: Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var. Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu şarkıyı yazdım. (Ercan AKGÜN)



        KOMŞU'DAN DÖNÜŞ
        Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, geçtiğimiz gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülendi. Bayram tatilini Atina'da geçiren çiftten Bahadır "Bayramda kısa bir Atina tatili yaptık. Her şey çok güzeldi. Şimdi yol yorgunuyuz. Çok teşekkür ederim" dedi.

        LİNET'İN BAYRAM ŞÖLENİ
        Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçiren Linet, sahneden inmedi. Bayramın ikinci günü Çeşme Alaçatı'da 3. günü Kıbrıs'ta ve son günü de İstanbul'da konser verdi. Arabesk, pop ve Türk Sanat Müziği klasiklerinin birbirinden hit şarkılarını seslendirdi. Kendisini dinleyen hayranlarına adeta müzik ziyafeti çekti. Bu arada Linet sesi kadar güzelliğiyle de herkesi büyüledi.



            HERKES HADDİNİ BİLECEK!
            Şarkıcı Ümit Yaşar, geçtiğimiz akşam Beylikdüzü Duqqan Sahne'de sahne aldı. Mekan sahibi Gökhan Reis ile beraber poz veren Yaşar, Yıldız Tilbe'den bir şarkı seslendireceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı bazı meslektaşlarına da gönderme yaptı: Biz her zaman doğallıktan yanayız. Hiçbir zaman birileri gibi çıkıp da çakma imparator olarak görmüyoruz kendimizi. Herkes haddini bilsin.

            KOÇ'UM BENİM
            Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuştu. 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona eren çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.
            SEN YOLUNA BEN YOLUMA
            Evliliklerimi yürütemeyen ikili, ayrılığın ardından aşk hayatlarına hız verdi. Ünlü pozçu Oğuzhan Koç, fenomen Ala Tokel ile bir ilişkiye başladı. ALAÇATI'DA AŞK
            Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen başarılı şarkıcı, aşk kapısını yeniden açtı. Arabada görüntülenen ikilinin samimi hali dikkatlerden kaçmadı.



            NE'Z' KUŞAĞI
            Şarkıcı Nez, bayramın son günü İstanbul Bahçeşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Nez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni bir şarkı hazırlığında olan Nez, "Z kuşağı hazır olsun. Onların çok sevdiği bir erkek şarkıcıyla harika bir düet yapacağız. Bayılacaklar. Yerinde duramayacaklar" açıklamasını yaptı.


            DENİZ KIZI DERYA
            Derya Uluğ, Çeşme konserlerinin ilkini bir beach clup'te verdi. Bikini üstü ve pullu etekle sahneye çıkan güzel şarkıcı, denizkızı konseptiyle herkesin beğenisini topladı. Mankenleri kıskandıran fiziğiyle dikkat çeken popçu, repertuarıyla sevenlerine eğlenceli bir gün yaşattı. (Ercan AKGÜN)

                REYNMEN'İN CANISU
                Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçti. Aktaş önceki gün KKTC'de Chamada Clup'te hayranlarıyla bir araya geldi. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a ilan-ı aşk etti. "Ona çok aşığım. Evlilik neden olmasın" dedi.



                KURTULUŞ'TAN ÖZEL TANITIM
                Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan 'Kurtuluş Yolu' filmden ilk tanıtım geldi. Başrollerinde Ümit Cem Şenol ve Ayşen İnci'nin yer aldığı filmin ilk sahneleri, büyük beğeni topladı. Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Ümit Cem Şenol, annesi Zübeyde Hanım'ı ise Ayşen İnci canlandırıyor.

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                Haberler Saklambaç Gonca Vuslateri ve Ebru Akel tavlada kozlarını paylaştı! Güzel oyunculardan dostluk mesajı: "Kazanan dostluk olur.."
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