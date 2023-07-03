Gonca Vuslateri ve Ebru Akel tavlada kozlarını paylaştı! Güzel oyunculardan dostluk mesajı: "Kazanan dostluk olur.."

Güzel oyuncular Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, önceki gün Bodrum'da bir otelde görüntülendi. Birlikte tatil yapan yakın dostlar, tavla oynadı.
Kendilerini çeken gazetecilere gülümseyen ünlü oyuncular, "Hava çok sıcak o yüzden dondurmasına oynuyoruz. Fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur" dedi.
52'NCİ YAŞ GÜNÜ
Defne Samyeli, yeni yaşını kızlarıyla kutladı. 52 yaşına basan Samyeli, bir yanına Deren'i bir yanına Derin'i aldı. "Doğum günümü kutlayan, arayan soran sevdiklerimin yeri başka. İyi ki doğmuşum" ifadesini kullandı.