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    Birinci değişmedi! ATV'den dört dörtlük rekor...

    Türkiye’nin kanalı atv, bir kez daha rekoru kaptırmadı. Yapımlarıyla tüm kategorilerde rekor kırıp rakiplerini geride bıraktı... Reyting rekorları kıran atv, Haziran ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

    Birinci değişmedi!

    ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 7 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, birincilikle başladığı yayın döneminde başarısını sürdürmeye devam ediyor.

    Reyting rekorları kıran atv, Haziran ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

    "DİZi ATV'DE İZLENİR!"
    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv; Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, Kim Milyoner Olmak İster ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programıyla zirveyi kimseye kaptırmadı. Dizileri ile de adeta tarih yazdı.

        Cezayir Türk'ün hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam ile tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, izlenme rekorları kırdı.

        Aldatmak, Köksüzler, Ateş Kuşları ve Kardeşlerim de adını zirveye yazdırdı. Pazar akşamları ekranlara gelmeye başlayan dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini anlatan Vermem Seni Ellere ile Üvey Anne de atv'nin birinciliğindeki payını aldı.

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