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    Türk pop müziğinin kraliçesi Merve Özbey Kıbrıs'ta izleyenlerini büyüledi!

    Başarılı sanatçı Merve Özbey Kıbrıs'ta misafirlerine eğlenceli ve unutulmaz bir bayram yaşattı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Göz kamaştırdı!

    Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Tolga Çam imzalı kostümü ile göz kamaştıran Özbey, "Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve bu gece olduğu gibi eğlendiğimiz nice bayramlarımız olsun" sözleriyle misafirlerinin bayramını kutladı.

    SAHNEDE DUYGULANDI!
    Bayram tatilinde sahne maratonuna Bodrum'da başlayan İrem Derici ardından İstanbul, Sinop, Bodrum ve Çeşme'de sevenleriyle buluşmuştu. Derici dün akşam da Kıbrıs'ta sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle şık bir tarz tercih eden Derici, her zamanki enerjisiyle seyirciyi coşturdu. Derici sahnedeyken sevgilisi Atakan Işıktutan'a ne kadar aşık olduğunu, onu Alaçatı'da bıraktığını ve özlediğini söyledi. O esnada sahneye sürpriz bir hediye geldi. Hediyeyi Çeşme'deki Işıktutan'ın gönderdiğini öğrenen Derici duygulandı.



    START VERDİ!
    Art arda konserler vermeye hazırlanan Zeynep Bastık, yaz sahneleri serisine Çeşme'de başladı. Sevenleriyle buluşan Bastık'a, tatilciler hep bir ağızdan eşlik etti. Giydiği yeşil tulumu ile göz kamaştıran Z Bastık, tarz konusundaki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu. Bastık enerjisi ve performansıyla seyirciden tam not aldı.



    BAYRAM MESAİSİ!
    Bayramda üç gün üst üste sahne alan Ömür Gedik en çok kıyafet seçiminde zorlandığını söyledi. Gedik, "Sahneye hazırlanmam iki saat sürüyor. Kıyafetlere, saça ve makyaja özen gösterilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

        ALIN YAZISI!
        Nurgül Yeşilçay'a nazar değdi. Güzel oyuncuyu sivrisinek soktu. Sosyal medya hesabından yüzünü paylaşan güzel oyuncu sivrisineğin soktuğu yeri gösterdi. Alnının ortasında şişlik oluşan oyuncu paylaşımına düştüğü notla da herkesi güldürdü. Yeşilçay, "Bu ne! Bu ne! Sivrisinek hayvanının yaptığına bakar mısınız? Yok alınyazımı da yeseydi! İyi kaçtım" diyerek takipçilerine tebessüm ettirdi.



        MUTLULUĞUN KARESİ!
        Bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile evliliğin keyfini sürüyor. Güzel oyuncu son paylaştığı kareler ile görenleri bir kez daha hayran bıraktı. Enver, paylaşımına "Çok" notunu düştü.

        STİL İKONU
        Sosyal medya hesabında 13.6 milyon takipçisi olan oyuncu Fahriye Evcen renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Yazın gelmesiyle birlikte sosyal medyasını daha sık kullanan güzel oyuncu, hayranlarının merakını da gideriyor. Evcen, pembe çantası ve gözlükleriyle Instagram'dan fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncunun, fotoğrafına bir bakan bir daha baktı.

            HAYRAN BIRAKTI!
            2018 yılında henüz 19 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'in kusursuz fiziği beğeni topluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç model, siyahlar içinde objektif karşısına geçti. Hayranlarının nabzını yükselten Şahin'in bu pozları sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

            DOLUNAY GÜZELLİĞİ!
            Tekne tatiline çıkan güzel oyuncu Dolunay Soysert, bol bol fotoğraf paylaştı. Sevimli köpeğiyle pozlarını sosyal medyadan yayınlayan Sosyert, paylaşımına, "Pozculuk, hikayede kalmasıncılık, sıkıcılık... Tatilde ne varsa koydum gitti" notunu düştü. 50 yaşındaki oyuncunun fit halleri ve düzgün fiziği ise takipçilerinden tam not aldı.

            İSKOÇ HAVASI!
            Oğuzhan Koç, Çeşme'de sahne aldı. Murat Dalkılıç imzalı parçayı seslendirirken Dalkılıç'ı görüp hemen sahneye davet etti. Koç'un içeceğine takılan Dalkılıç, "Sen bu fincanda su içiyor olamazsın değil mi?" diye laf attı. Koç da zencefilli çay içtiğini söyledi. İnanmayan Dalkılıç da, "Herkesin masasındaki zencefilli İskoç çaylarını bugünün şerefine havaya kaldırmasını rica ediyorum" diyerek güldürdü.
            Ercan AKGÜN

                HADİSE RÜZGARI
                Hadise, bayramın 3. gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı konserinde giydiği kıyafetle ve dansı ile sevenlerinden tam not aldı. Bayramda tatilcilere güzel bir bayram eğlencesi yaşatan ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

                TALİHSİZLİK!
                Rafet El Roman, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa konserini 8 kişi izlemeye geldi ve iptal etmek durumunda kaldı. Sizin başınıza hiç böyle bir şey geldi mi?" sorusuna, El Roman, "Talihsizlik... Oslo'da benim de bir konserime 200 kişi gelmişti. İptal etmiştim" dedi.

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