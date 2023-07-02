Türk pop müziğinin kraliçesi Merve Özbey Kıbrıs'ta izleyenlerini büyüledi!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Tolga Çam imzalı kostümü ile göz kamaştıran Özbey, "Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve bu gece olduğu gibi eğlendiğimiz nice bayramlarımız olsun" sözleriyle misafirlerinin bayramını kutladı.

SAHNEDE DUYGULANDI!

Bayram tatilinde sahne maratonuna Bodrum'da başlayan İrem Derici ardından İstanbul, Sinop, Bodrum ve Çeşme'de sevenleriyle buluşmuştu. Derici dün akşam da Kıbrıs'ta sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle şık bir tarz tercih eden Derici, her zamanki enerjisiyle seyirciyi coşturdu. Derici sahnedeyken sevgilisi Atakan Işıktutan'a ne kadar aşık olduğunu, onu Alaçatı'da bıraktığını ve özlediğini söyledi. O esnada sahneye sürpriz bir hediye geldi. Hediyeyi Çeşme'deki Işıktutan'ın gönderdiğini öğrenen Derici duygulandı.