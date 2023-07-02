Melis Sezen ve Atilla Bingöl Çeşme tatillerinde dolu dizgin aşk yaşadılar!

Felekten bir gece çalan Sezen ve Bingöl, eğlencenin de zirvesini yaşadı. Sevgilisi ile DJ kabinine geçen Sezen, mekandakileri de eğlendirdi.

Ercan AKGÜN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN