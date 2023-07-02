Melis Sezen ve Atilla Bingöl Çeşme tatillerinde dolu dizgin aşk yaşadılar!

Geçtiğimiz nisan ayında ilişkileri ortaya çıkan oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl, Çeşme tatilinde objektiflere takıldı.
Gittikleri mekanın restoran kısmında arkadaşlarıyla oturduktan sonra denize giren ikili, romantik görüntüler sergiledi. Yüzmekten çok sürekli sarılıp birbirini öpen Sezen ve Bingöl, sudan çıkıp havluyla kurulanırken bile yakın temas halindeydi.
Sevgilisini öpmelere doyamayan Sezen'in mutluluğu her halinden belli oluyordu.
GÜN BOYU AŞK!
Gündüz bu kareleriyle aşklarını ortaya koyan çift, akşam ise soluğu Bingöl'ün mekanında aldı.