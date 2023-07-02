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    Melis Sezen ve Atilla Bingöl Çeşme tatillerinde dolu dizgin aşk yaşadılar!

    Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl aşk tatiline çıktı. Çeşme’de bir beachte boy gösteren çift, gün boyu birbirlerini öpmelere, koklamalara doyamadı. Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, denizde aşka geldi.

    Öp öp doyamadı!

    Geçtiğimiz nisan ayında ilişkileri ortaya çıkan oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl, Çeşme tatilinde objektiflere takıldı.

    Gittikleri mekanın restoran kısmında arkadaşlarıyla oturduktan sonra denize giren ikili, romantik görüntüler sergiledi. Yüzmekten çok sürekli sarılıp birbirini öpen Sezen ve Bingöl, sudan çıkıp havluyla kurulanırken bile yakın temas halindeydi.

    Sevgilisini öpmelere doyamayan Sezen'in mutluluğu her halinden belli oluyordu.

    GÜN BOYU AŞK!
    Gündüz bu kareleriyle aşklarını ortaya koyan çift, akşam ise soluğu Bingöl'ün mekanında aldı.

        Felekten bir gece çalan Sezen ve Bingöl, eğlencenin de zirvesini yaşadı. Sevgilisi ile DJ kabinine geçen Sezen, mekandakileri de eğlendirdi.
        Ercan AKGÜN

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