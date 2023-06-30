Şarkıcı Alya güzelliğini gözler önüne serdi! Bodrum'da rüzgar estirdi...

Pop müziğin güzel şarkıcılarından Alya, önceki akşam Bodrum Türkbükü'nde performans sergiledi. Sahneye denizden bot ile gelen güzel şarkıcı, yüksek bir enerjiyle sahneye çıktı. Dinleyicilerini bir an olsun oturtmayan şarkıcı, hareketli ve enerjik şarkılarıyla Bodrum gecelerine lâyık imza bir performans sergiledi.
TATİL BİTTİ!
Hadise, Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a döndü. Kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte havaalanında görüntülenen şarkıcı, "İyi bayramlar arkadaşlar. Biz geri döndük çünkü konserimiz var" dedi. Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren şarkıcı, bu sorulara gülerek, "Ne diyebilirim ki... Beğeniliyorsa ne güzel" diyerek tebessüm etti. (Doğan SAVAŞ)
YAZIN BOMBASI GELİYOR!
Simge Sağın, hit şarkılarında imzası bulunan eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile yeniden bir araya geldi. Eski sevgililer, hayranlarına sürpriz yaptı. İkili, yeni projeleri 'Çapkınca'nın 30 saniyelik kayıt videosu paylaşılınca hayranlarını heyecanlandırdı. Sağın'ın seslendirdiği ve Ozan Bayraşa'nın düzenlemesini yaptığı 'Çapkınca', haftaya müzikseverlerle buluşacak.