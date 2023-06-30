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    Şarkıcı Alya güzelliğini gözler önüne serdi! Bodrum'da rüzgar estirdi...

    Sahnede siyah bir elbise tercih eden şarkıcı Alya, güzelliğini gözler önüne serdi. İşte sizler için derledliğimiz 30 Haziran tarihli Saklambaç haberleri....

    Denizden sahneye

    Pop müziğin güzel şarkıcılarından Alya, önceki akşam Bodrum Türkbükü'nde performans sergiledi. Sahneye denizden bot ile gelen güzel şarkıcı, yüksek bir enerjiyle sahneye çıktı. Dinleyicilerini bir an olsun oturtmayan şarkıcı, hareketli ve enerjik şarkılarıyla Bodrum gecelerine lâyık imza bir performans sergiledi.

    TATİL BİTTİ!
    Hadise, Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a döndü. Kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte havaalanında görüntülenen şarkıcı, "İyi bayramlar arkadaşlar. Biz geri döndük çünkü konserimiz var" dedi. Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren şarkıcı, bu sorulara gülerek, "Ne diyebilirim ki... Beğeniliyorsa ne güzel" diyerek tebessüm etti. (Doğan SAVAŞ)


    YAZIN BOMBASI GELİYOR!
    Simge Sağın, hit şarkılarında imzası bulunan eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile yeniden bir araya geldi. Eski sevgililer, hayranlarına sürpriz yaptı. İkili, yeni projeleri 'Çapkınca'nın 30 saniyelik kayıt videosu paylaşılınca hayranlarını heyecanlandırdı. Sağın'ın seslendirdiği ve Ozan Bayraşa'nın düzenlemesini yaptığı 'Çapkınca', haftaya müzikseverlerle buluşacak.



        İŞİNİ AKSATMIYOR
        Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, eşi Dilge Emir Güvenç ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Son dönemde online spor danışmanlığı yapan oyuncu, tatilde de işini aksatmıyor. Sabahın ilk saatlerinde uyanan Dalgıç, hem sporunu yapıyor hem de danışmanlarının sorularını yanıtlıyor. Oyuncu, tatilde olmasına rağmen gün içinde online spor eğitimlerine de devam ediyor.



        KISA BİR MOLA!
        ATV ekranlarında yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca önceki akşam Bodrum'da görüntülendi. Kaynarca, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. "Yorucu bir sezon geçirdik şimdi bayram vesilesiyle Bodrum'a geldik" diyen Kaynarca, "İşleyen demir ışıldar. Çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda tekrar işimizin başında olacağız" dedi.

        KISKANÇLIĞI TUTTU
        İrem Derici, Atakan Işıktutan ile birlikte Çeşme'deydi. Bir süre denizde sohbet eden ikili, sonra sudan çıktı. İskeleye ilk çıkan Işıktutan elinde havluyla Derici'yi bekledi. Kıskançlığı tutan Işıktutan, sevgilisine adeta siper oldu. (Ercan AKGÜN)


            GÖZ KAMAŞTIRDI
            Yazın ilk günlerinden itibaren bikinili paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Berrak Tüzünataç önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte görüntülendi. Yanında gizemli bir bey ile gün boyu güneşin tadını çıkaran Tüzünataç, her zamanki gibi düzgün fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. (Evren Abdullahoğlu)



            MARATON BAŞLADI
            Derya uluğ bayramın birinci gününde Antalya'da sahne aldı. Temmuz ayının sonuna kadar her gün sahne almaya hazırlanan Uluğ, maratona Antalya'da başladı. Başarılı sanatçı, limon sarısı özel tasarım elbisesi ve ayakkabılarıyla göz kamaştırdı.



            ALKIŞLAR BURAYA
            Yaz boyunca üst üste konserler verecek olan başarılı sanatçı Buray, bayramın birinci gününde Akdeniz'de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı 7'den 70'e dillerden düşmeyen hit şarkılarını, eşsiz yorumu ve muhteşem performansıyla sahneye taşıdı. Buray, "İçinde barış ve sevginin olduğu nice bayramlarda buluşalım." dedi.



                VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN!
                Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta sahne aldı. Programına hareketli şarkılarıyla başlayan sanatçı, "Bu akşam, kadınların topuklu ayakkabı giydiğine pişman, erkekleri ise kasılmaktan kurtaran bir Özcan Deniz gecesi olacak" dedi.



                BAYRAM COŞKUSU
                Yıldız Tilbe, bayramın birinci günü yavru vatan Kıbrıs'ta sahne aldı. Tilbe, kendisini dinlemeye gelen seyircilerine unutulmaz bir bayram günü yaşattı. Dansları ve şarkıları ile göz dolduran Tilbe, "Herkesin bayramını kutluyorum. Yavru vatanda, sizler ile bayramın ilk gününü geçirmek çok güzel" dedi.

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