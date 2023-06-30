Şarkıcı Alya güzelliğini gözler önüne serdi! Bodrum'da rüzgar estirdi...

TATİL BİTTİ!

Hadise, Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a döndü. Kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte havaalanında görüntülenen şarkıcı, "İyi bayramlar arkadaşlar. Biz geri döndük çünkü konserimiz var" dedi. Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren şarkıcı, bu sorulara gülerek, "Ne diyebilirim ki... Beğeniliyorsa ne güzel" diyerek tebessüm etti. (Doğan SAVAŞ)