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    Madonna sevenlerini korkuttu! Ünlü yıldız apar topar hastaneye kaldırıldı...

    Dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna, hayranlarını üzdü. 64 yaşındaki şarkıcı, ağır enfeksiyon nedeni ile tedavi altına alındı. Ailesi son durumu hakkında bilgi verdi.

    Madonna korkuttu

    Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızlarından Madonna'nın 24 Haziran'da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı.

    Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna'nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu.

    SAKLI TUTTULAR!
    Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

        Madonna'nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söyledi. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi.


        MADONNA'NIN SON PAYLAŞIMI
        24 Haziran'da hastaneye kaldırılan Madonna 20 Haziran'da Instagram'dan bu pozunu paylaşmıştı.

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