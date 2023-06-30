Madonna sevenlerini korkuttu! Ünlü yıldız apar topar hastaneye kaldırıldı...

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızlarından Madonna'nın 24 Haziran'da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı.
Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna'nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu.
SAKLI TUTTULAR!
Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı.