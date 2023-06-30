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    İhanetin ardından masmavi aşk! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den 'birlikteyiz' mesajı...

    Oyuncu Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşanan ihanet iddialarının ardından Göcek koylarını gezen çift, her şeye rağmen “Birlikteyiz” mesajı verdi.

    Masmavi aşk

    Çeşme'de bir kadın ile samimi bir şekilde görüntülenen Kadir Doğulu, magazin olayına bomba gibi düşmüştü.

    Her şeye rağmen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsememiş ve evliklerine tam gaz devam etmişlerdi.

    Uzun bir süre aynı karede görüntü vermeyen Doğulu ile Atagül, önceki gün Göcek koylarında boy gösterdi.

        Başarılı oyuncu Atagül düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekerken giydiği yeşil bikinisi hafızalara yer edindi. Bir süre sonra Doğulu ise bulunduğu motor yatın güvertesinde yol yorgunluğunu attı. İkili daha sonra kahvaltıda buluşarak düşman çatlattı. (Evren Abdullahoğlu)

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        Haberler Saklambaç İhanetin ardından masmavi aşk! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den 'birlikteyiz' mesajı...
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