İhanetin ardından masmavi aşk! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den 'birlikteyiz' mesajı...

Çeşme'de bir kadın ile samimi bir şekilde görüntülenen Kadir Doğulu, magazin olayına bomba gibi düşmüştü.
Her şeye rağmen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsememiş ve evliklerine tam gaz devam etmişlerdi.
Çeşme'de bir kadın ile samimi bir şekilde görüntülenen Kadir Doğulu, magazin olayına bomba gibi düşmüştü.
Her şeye rağmen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntülerini önemsememiş ve evliklerine tam gaz devam etmişlerdi.
Başarılı oyuncu Atagül düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekerken giydiği yeşil bikinisi hafızalara yer edindi. Bir süre sonra Doğulu ise bulunduğu motor yatın güvertesinde yol yorgunluğunu attı. İkili daha sonra kahvaltıda buluşarak düşman çatlattı. (Evren Abdullahoğlu)