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    Kubilay Aka aşk hayatına hız verdi! Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca’yı adeta göz hapsine aldı

    Magazin dünyasının çapkın isimlerinden Kubilay Aka, aşk hayatına hız verdi. Yakışıklı oyuncu, şu sıralar sosyal medyada markaja aldığı fenomen Yaren Alaca’ya gönlünü kaptırdı.

    Y’aka’yı ele verdi!

    Miray Daner ile uzun süre aşk yaşayan ve 2.5 yıllık birlikteliğin ardından ayrılan Kubilay Aka, geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le aşk yaşamıştı.

    Aşktan yana şansı gülmeyen ve bir türlü dikiş tutturamayan Aka'nın kalbini bu kez başka bir fenomen çaldı.

    Sık sık görüştüğü ve Instagram'da göz hapsine aldığı bu güzel ise Yaren Alaca...



    HER ŞEY AŞKTAN
    Sarışın güzelle yeni bir aşka yelken açan Kubilay Aka, geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir mekanda yakayı ele verdi. İddiaya göre mekanda samimi bir şekilde sohbet eden Aka ve Alaca, aşk ateşini çoktan yaktı.

        Alaca'yı uzun süredir sosyal medyada takip eden Aka, sarışın güzelin neredeyse her fotoğrafını beğeniyor.

        İddiaya göre gözlerden uzak bir aşk yaşayan ikilinin ilişkilerini sadece yakın arkadaşları biliyor.

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