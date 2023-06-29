Kubilay Aka aşk hayatına hız verdi! Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca’yı adeta göz hapsine aldı

Miray Daner ile uzun süre aşk yaşayan ve 2.5 yıllık birlikteliğin ardından ayrılan Kubilay Aka, geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le aşk yaşamıştı.
Aşktan yana şansı gülmeyen ve bir türlü dikiş tutturamayan Aka'nın kalbini bu kez başka bir fenomen çaldı.
Sık sık görüştüğü ve Instagram'da göz hapsine aldığı bu güzel ise Yaren Alaca...
HER ŞEY AŞKTAN
Sarışın güzelle yeni bir aşka yelken açan Kubilay Aka, geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir mekanda yakayı ele verdi. İddiaya göre mekanda samimi bir şekilde sohbet eden Aka ve Alaca, aşk ateşini çoktan yaktı.