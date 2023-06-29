Kubilay Aka aşk hayatına hız verdi! Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca’yı adeta göz hapsine aldı





HER ŞEY AŞKTAN

Sarışın güzelle yeni bir aşka yelken açan Kubilay Aka, geçtiğimiz gün Sarıyer'de bir mekanda yakayı ele verdi. İddiaya göre mekanda samimi bir şekilde sohbet eden Aka ve Alaca, aşk ateşini çoktan yaktı.