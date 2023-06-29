Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin denizde tatlı çekişmeleri!

Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla ile soluğu Çeşme'de aldı. Erken saatte Dalyan'daki beache gelen iki sevgili, uzun süre arkadaşlarıyla şezlongta oturup sohbet etti.

İlerleyen saatlerde önce arkadaşıyla denize giren Şahinkaya'ya daha sonra sevgilisi de eşlik etti. Suyun soğuk olduğunu fark eden Yusufi, güzel oyuncunun ısrarları ve çekiştirmeleri sonucu zar zor denize girdi.