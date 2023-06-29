Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin denizde tatlı çekişmeleri!

Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla ile soluğu Çeşme'de aldı. Erken saatte Dalyan'daki beache gelen iki sevgili, uzun süre arkadaşlarıyla şezlongta oturup sohbet etti.
İlerleyen saatlerde önce arkadaşıyla denize giren Şahinkaya'ya daha sonra sevgilisi de eşlik etti. Suyun soğuk olduğunu fark eden Yusufi, güzel oyuncunun ısrarları ve çekiştirmeleri sonucu zar zor denize girdi.
Ancak vücudunun tamamını ıslatmadı. Denizin soğuğuna aldırmadan keyfini çıkaran Şahinkaya, bir süre sonra sevgilisiyle duş alıp arkadaşlarının yanına geçti.
Ercan AKGÜN
PEMPE ŞEKER
Yeni tatil fotoğrafları paylaşan Hafsanur Sancaktutan ortalığı yıktı geçti. Sicilya Adası'ndaki bir tatil köyünde dinlenen oyuncu pembe bikinisiyle arkadaşına verdiği pozları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Sancaktutan "Bu kadar tatil yeter" dedi. Takipçileri ünlü ismin pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.