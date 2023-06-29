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    Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin denizde tatlı çekişmeleri!

    Nilperi Şahinkaya, denize girmekte zorlanan sevgilisi Emre Yusufi’yi ikna etmekte oldukça zorlandı. Denizde birbirini çekiştiren çift, ortaya komik görüntüler çıkardı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Tatlı çekişme!

    Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla ile soluğu Çeşme'de aldı. Erken saatte Dalyan'daki beache gelen iki sevgili, uzun süre arkadaşlarıyla şezlongta oturup sohbet etti.

    İlerleyen saatlerde önce arkadaşıyla denize giren Şahinkaya'ya daha sonra sevgilisi de eşlik etti. Suyun soğuk olduğunu fark eden Yusufi, güzel oyuncunun ısrarları ve çekiştirmeleri sonucu zar zor denize girdi.

    Ancak vücudunun tamamını ıslatmadı. Denizin soğuğuna aldırmadan keyfini çıkaran Şahinkaya, bir süre sonra sevgilisiyle duş alıp arkadaşlarının yanına geçti.
    Ercan AKGÜN

    PEMPE ŞEKER
    Yeni tatil fotoğrafları paylaşan Hafsanur Sancaktutan ortalığı yıktı geçti. Sicilya Adası'ndaki bir tatil köyünde dinlenen oyuncu pembe bikinisiyle arkadaşına verdiği pozları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Sancaktutan "Bu kadar tatil yeter" dedi. Takipçileri ünlü ismin pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



        SERİNLETEN KARE!
        Ekranların aranan isimlerinden olan Burcu Özberk, sempatik tavırlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. 33 yaşındaki güzel oyuncu, yaz sezonunu da açtı. Tatile çıkan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı. Hortumu eline alan ve kendini serinleten Özberk, güzelliğiyle hayran bıraktı. Özberk'in "Tatiller hep güzeldir" notuyla yayınladığı karelerini takipçileri yorum yağmuruna tuttu.



        DENİZDEN SAHNEYE
        Şarkıcı Cerem Onurluer önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Güzel şarkıcı sahne öncesinde ise otelin plajında yazın keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi. Sahilde uzun yürüyüşler yapan genç şarkıcı denizde keyifli anlar yaşadıktan sonra bol bol güneşlendi. Akşam çıktığı sahnesinde ise söylediği şarkılarla misafirlerinden büyük alkış aldı.



        YALNIZIM DOSTLARIM
        ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinin başarılı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak, Çeşme'de görüntülendi. Yalnız olması dikkatlerden kaçmayan Koçak, bir süre plajda vakit geçirdikten sonra geç de olsa yüzmeye karar verdi. Oyuncunun tek başına oluşu merak uyandırdı.
        Ercan AKGÜN



            GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI!
            Güzel şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda denize girerken görüntülendi. Yoğun geçen sahneler sonrası kendine vakit ayıran şarkıcı düzgün fiziği ile yürek hoplattı. Denize girmeden önce jetski ile tüm gözleri üzerine çeken şarkıcı akrobatik hareketleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı daha sonra tekneden denize girerek serinledi. Çevredeki tatilciler Görgüzel'i görünce, "18'lik genç kızlara taş çıkartır" demekten kendilerini alamadı.
            Evren Abdullahoğlu

            ENERJİ DEPOLUYOR!
            Devrim Özkan, yeni sezon öncesi Miami'de tatil yapıp, enerji depoluyor. Önüne gelen projeleri titizlikle seçen ve ses getiren işlerde yer alan Özkan, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerine devam edecek. Kendisini her geçen gün daha da geliştirerek, işinde sağlam adımlarla ilerleyen güzel oyuncunun yeni sezonda da ekranda olacağı öğrenildi. Oynayacağı karakter ise merak konusu oldu.



            DEFİLE YAPACAK
            Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip, soluğu Antalya Kemer'de aldı. Eşi Yücel Kerimoğlu ve iki kızıyla birlikte tatil yapan modacı, tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı. Temmuz ayında Kıbrıs'ta yapacağı büyük bir defile için moral depolayan Kerimoğlu, sosyal medyadan eşi ile birlikte paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti.



                SAMİMİ KONSER
                Başarılı müzik grubu Sakiler, önceki akşam Türkbükü'nde sahne aldı. Sakiler, sevilen şarkılardan oluşan repertuarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen misafirlerle konser sırasında samimi sohbetler eden grup, "Başarılar önemlidir fakat başarılardan daha önemli sizinle birlikte olmak. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.



                ANLAMLI DAVET!
                Ünlü müzayedeci Uğur Batur, geleneksel yaz davetini geçtiğimiz gün Bodrum'da yaptı. Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı anlamlı günde Batur, mini bir müzayede gerçekleştirdi. İyilik için yarışan misafirler, birbirinden güzel antika eserin sahibi olurken aynı zamanda müzayededen elde edilen gelir de kız çocuklarının eğitimi için bağışlandı.

                BAŞARI 'DERYA'SI!
                Derya Uluğ, Müzik Konservatuvarı Yüksek Lisans programındaki tüm derslerini tamamladığını sosyal medyadan paylaştı. Uluğ, 'Her gün yeni şarkı yazma süreci, stüdyo çalışmaları albüm okumaları konserler derken, o yoğun tempoda tüm sınavlara çalışıp makaleler hazırlayıp, yüksek lisansımdaki tüm dersleri tamamladığım için kendimi tebrik ediyorum" diye yazdı.



                    HANIMCILIK KAZANDI!
                    Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün Bebek'teydi. Gazetecilere denk gelen Ceceli çifti, "Herkese iyi bayramlar. İstanbul'un en güzel zamanı diyebiliriz. Bomboş her yer" dedi. Geçtiğimiz aylarda İmer'in eşi Ceceli için, "Saçını sarı yaparsa eve almam." cümleleri sorulunca Ceceli, "Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek" dedi.
                    Doğan SAVAŞ



                    KISACIK İLİŞKİ!
                    Ünlü şarkıcı Seçil Gür Instagram'da soruları yanıtladı. Gür, "En kısa ilişkiniz ne kadar sürdü?" sorusuna, "30 dakika... Kahveler içildi, hesap istendi. Sonra da 'Bizim olurumuz yok' denip veda edildi" şeklinde cevap vererek herkesi şaşırttı.

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                    Haberler Saklambaç Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin denizde tatlı çekişmeleri!
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