Betül Demir yeni şarkısıyla zirveye yürüyor!



HERKESİ BÜYÜLEDİ

Mert Ramazan Demir'le aşk kareleri ortaya çıkan Afra Saraçoğlu, son günlerde gündemden düşmüyor. Bu kez de bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşulan güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı. Mayolu pozuyla herkesi mest eden Saraçoğlu'nun fotoğrafına bir bakan bir daha baktı. Herkesi büyüleyen Saraçoğlu, takipçilerinden tam not aldı.