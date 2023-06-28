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    Betül Demir yeni şarkısıyla zirveye yürüyor!

    Betül Demir'in "Geceye Tiryaki" isimli yeni şarkısı, yazın en iddialı parçaları arasında yerini almayı başardı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Zirveye yürüyor!

    Betül Demir "Geceye Tiryaki" adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkısı ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Betül Demir, dinleyicilerinden tam not aldı. Sıcak yaz günlerinde filizlenen unutulmaz aşkların marş niteliğindeki melodisi olmaya aday olan "Geceye Tiryaki"nin klibini Kapadokya'nın otantik atmosferinde çeken Demir, sette objektiflere verdiği pozlarla da büyük beğeni topladı.

    ENERJİ YÜKSELTECEK
    Kenan Doğulu, her yıl heyecanla beklenen ilk Harbiye konseriyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Müzikseverleri 2 Temmuz Pazar akşamı Harbiye'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir akşam bekliyor. Doğulu, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla yazın enerjisini yükseltecek.



    MUHTEŞEM İKİLİ!
    İbrahim Büyükak'ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi "Mutluyuz"un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu. Büyük bir merakla beklenen filmin sinemadaki vizyon tarihi ise 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.



        ESPRİLİ SAHNE!
        Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. İzlemeye gelenler arasında küçük bir hayranının dans ettiğini gören Dönmez " Çok tatlı dans ediyorsun, sanırım müziği de çok seviyorsun" diyerek küçük hayranına esprili bir şekilde takıldı.


        HERKESİ BÜYÜLEDİ
        Mert Ramazan Demir'le aşk kareleri ortaya çıkan Afra Saraçoğlu, son günlerde gündemden düşmüyor. Bu kez de bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşulan güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı. Mayolu pozuyla herkesi mest eden Saraçoğlu'nun fotoğrafına bir bakan bir daha baktı. Herkesi büyüleyen Saraçoğlu, takipçilerinden tam not aldı.



        FARKINDALIK YARATTI
        YaptığI belgeseller ve farkındalık yaratan çalışmalarla dünyadaki su sorununa dikkat çeken Engin Altan Düzyatan, bu çalışmaları küresel boyuta taşıyor. Kanadalı Yardım Vakfı Human Concern International'ın İyi niyet elçisi olan Düzyatan, tüm dünyada temiz su erişimine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Water for Life' turu için Kuzey Amerika'ya gitti.



            TATİL ZAMANI!
            Güzel oyuncu Aslı Kasap tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Yorgunluk atıp denizin tadını çıkarmak için kuzeni Begüm Pehlivan ile birlikte plaja gelen Kasap, telefonuyla bol bol fotoğraf çekti. Güzelliğinin yanı sıra düzgün fiziğiyle de öne çıkan genç havanın rüzgarlı olması sebebiyle suda çok fazla durmadan şezlonga geri döndü. (Ercan AKGÜN)



            DOĞAL GÜZEL
            Güzel oyuncu Birce Akalay, yer aldığı projelerin ardından dinlenmek için dostlarıyla tatile çıktı. Akalay en doğal halini Instagram'dan paylaştı. Makyajsız paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, alnındaki çizgiler ve kaz ayaklarıyla "Botoks bile yaptırmamış" yorumları aldı.

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            Depreme dirençli Bursa
            Haberler Saklambaç Betül Demir yeni şarkısıyla zirveye yürüyor!
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