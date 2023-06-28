Betül Demir yeni şarkısıyla zirveye yürüyor!

Betül Demir "Geceye Tiryaki" adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkısı ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Betül Demir, dinleyicilerinden tam not aldı. Sıcak yaz günlerinde filizlenen unutulmaz aşkların marş niteliğindeki melodisi olmaya aday olan "Geceye Tiryaki"nin klibini Kapadokya'nın otantik atmosferinde çeken Demir, sette objektiflere verdiği pozlarla da büyük beğeni topladı.
ENERJİ YÜKSELTECEK
Kenan Doğulu, her yıl heyecanla beklenen ilk Harbiye konseriyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Müzikseverleri 2 Temmuz Pazar akşamı Harbiye'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir akşam bekliyor. Doğulu, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla yazın enerjisini yükseltecek.
MUHTEŞEM İKİLİ!
İbrahim Büyükak'ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi "Mutluyuz"un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu. Büyük bir merakla beklenen filmin sinemadaki vizyon tarihi ise 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.